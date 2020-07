Dit zijn de veel hardere eisen die Mark Rutte had kunnen stellen

Er is nogal wat opwinding ontstaan over de uitkomst van de Europese top. Een veel gehoorde klacht: wij betalen het basisinkomen van Spanje en Italië. Ik heb daar over nagedacht. Heeft Mark Rutte zitten slapen in Brussel? Zijn wij het lulletje rozenwater van Europa? Ik denk het wel.

Mark had veel hardere eisen kunnen stellen. Goed, wij helpen Italië en Spanje, maar dan moeten ze daar nu eindelijk eens, desnoods verplicht, ook ónze rijke cultuur gaan omarmen.

Anders gezegd: je kunt als Italiaan wel een leven lang op een gele scooter in een roze polo naar je moeder rijden, om daar boven een bord gekookt deeg te gaan zitten janken om de smaak van gepureerde tomaten, maar voor wat hoort wat. Ik denk dat we onze rijke culinaire traditie het zuiden van Europa in hadden kunnen moffelen.

Goed, jullie krijgen onze miljarden en dan werken wij graag nog een paar jaar langer door, maar dan gaan we verdomme wel ons eten prakken. Dat had Rutte kunnen afdwingen, Italianen die voortaan hun pasta anderhalf uur moeten koken. Niks ‘pasta met een beet’, nee, gewoon op zijn Hollands, net zo lang koken tot het eten verandert in ochtendurine.

Voor al dat geld denk ik dat wij daar een afspraak over hadden kunnen maken. Goed, wij steunen jullie financieel, maar dan gaan we wel gewone koffie drinken. Dus niet zes centiliter koffie drinken uit poppenhuiskopjes en met je armen verliefd om een espressomachine van je opa heen hangen, nee, gewoon koffie drinken zoals wij dat in Nederland doen: uit een machine die voor de vorm het geluid maakt van een ijzeren long over een landweg.

Dáár heeft Rutte het laten liggen. Hij had juist nu ons Nederlands cultuurgoed keihard kunnen penetreren in landen die het niet zo nauw nemen met onze trots. Had dát op papier laten zetten: goed, 4 miljard voor een Spaans vissersdorp waar ze iedere dag, van ons geld, een groot feest vieren omdat Paco Dinges vijf sardines heeft gevangen, maar dat gaan we dan voortaan wel doen in Friese truien.

Zo zou het moeten zijn. Je geeft iets en daar wil je wat voor terug. Prima als jullie paella willen eten, maar daar gaan we voortaan dan wel, gecontroleerd door Brussel, een paar liter erwtensoep doorheen roeren. Daar moet het uiteindelijk naar toe, dat er in de zuidelijke landen wat respect ontstaat voor wat wij in Nederland lekker vinden: erwten en varken bij elkaar in een pan mieteren en dat daarna, samen met roggebrood, naar binnen zuigen.

