Dit wensen Amsterdammers hun stad toe in 2023: ‘Wees aardig, wees iets geduldiger’

Alle jongeren een betaalbare woning

Mijn Kerstwens gaat dit jaar uit naar Amsterdammers , dat zijn de mensen die hier wonen en misschien ook werken, jongeren tot en met bejaarden. Vooral naar de jongeren gaat mijn kerstwens uit, zij namelijk onze toekomst en ik wens ze een school dichtbij en een baan waar ze een zelfstandig huishouden van kunnen draaien, maar vooral een woning die betaalbaar is.

Verder wens ik voor alle Amsterdammers dat er minder toeristen en expats in de stad verblijven. Zij voegen namelijk niets toe aan het bovenstaande. Oja, en ik wens iedereen, ongeacht kleur en identiteit, een gelukkige samenleven toe. ‘Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen,’ dichtte Jacob Israël de Haan.

Martin de Wolf, Amsterdam

Wees aardig, iets geduldiger

Iedereen die je tegenkomt – op straat, in de supermarkt of achter een balie – levert een gevecht waar jij niets vanaf weet. Ziekte, verdriet, verlies. Wees aardig. Wees iets geduldiger. Ook op straat. Laat iemand even voor, glimlach en gebruik je richtingaanwijzer. Liefs en een mooi 2023.

Gerard Meijer, Amsterdam

’t IJ over (I)

Mijn wens voor Amsterdam is dat 2023 het jaar wordt van de sprong over het IJ. Dat eindelijk wordt besloten dat de bruggen er definitief gaan komen. De bruggen die zo ontzettend belangrijk zijn om Noord bereikbaar te houden. Voor de mensen die nu in Noord wonen, werken en recreëren en voor al die duizenden toekomstige bewoners die Noord gaat krijgen.

Lodewijk Bleijerveld, Lid Stadsdeelcommissie Noord

’t IJ over (II)

Mijn kerstwens: een prachtige, hoge brug over het IJ. Voor fietsers en voetgangers bij het Centraal Station, omdat we dáár het liefst oversteken. Voer eindelijk de motie uit die de raad al lang geleden aannam, namelijk onderzoek doen naar de luchttunnel: een doorzichtige tunnelbuis hoog over het water, waar de scheepvaart geen last van heeft. Door ingenieuze roltrappen en rolpaden geen ruimteverslindende op-/afritten en nooit wachten.

Flip van den Bergh, Audeloncourt (Frankrijk)

Niemand uit armoede achter het raam

Wat een goed idee, die kerstwensen! Mijn kerstwens is gericht aan de vrouwen achter de ramen in de binnenstad. Kunnen we voorkomen dat Amsterdam ten tweede male het toneel is van mensenhandel? Hoe dan ook, mijn wens is dat er geen enkele (buitenlandse) vrouw in de seksindustrie werkt vanwege armoede. Fijne kerstdagen en een gelukkig 2023!

Jacquelien Bulterman, Amsterdam

Een aardig 2023

Aan alle Amsterdammers: ik wens iedereen een aardig 2023 toe. Want aardig doen, dat kan iedereen. Het kost geen moeite om eens sorry te zeggen als je tegen iemand aanbotst. Een aardige groet maakt al snel je dag goed. Als we allemaal wat aardiger tegen elkaar doen kan het nog eens aardig gezellig worden in Amsterdam.

Kenneth van Cauter, Amsterdammer

Einde koopzondag

Ik wens voor Amsterdam dat alle winkels dicht gaan op de zondagen. Het zal een boost geven aan het culturele leven (theater, muziek en bioscoop), het zal het aantal dagjesmensen verminderen, het zal een deel van het personeelsgebrek oplossen. Even een dag waar niet de commercie hoogtij viert, maar ons leven even rust krijgt. Kortom, het geeft de Amsterdammers weer een dag terug om van eigen stad te genieten. Fijne feestdagen.

Geke Lensink, Amsterdam

Uit de bubbel

Na 72 jaar hier wonen wens ik minder egoïsme op stoepen en fietspaden. Om te beginnen zou het al een groot verschil zijn als gebruikers van de openbare ruimte zich opnieuw bewust worden van de ander. Voor een snel groeiend aantal mensen lijkt slechts ‘(mijn telefoon en) ik’ nog te bestaan.

Zigzaggend over de stoep eromheen moeten lopen is inmiddels dagelijkse gang van zaken. En zeg er niets van, want dan moet je de ander ‘met rust laten’. Ook het aanspreken van de stoep- of tegen-de-stroom-in-fietser kan hierop rekenen, of erger. Bizar, moeten we eenieder in zijn/haar bubbel laten, in de publieke ruimte?

Ik wens Amsterdam een 2023 waarin meer ruimte is voor de ander, in het algemeen, maar vooral op straat.

Ans Brugman, Amsterdam

Bezorgheld (I)

Ik heb Het Parool digitaal met een papieren krant op zaterdag, waar ik mij altijd op verheug. Mijn straat was op een ochtend een ijsbaan en ik had me er al mee verzoend dat ie niet om acht uur in de bus zat. Maar wel! Mijn bezorgheld krijgt een goeie eindejaarsfooi.

Theo Veenhof, Amsterdam

Bezorgheld (II)

De bezorger op de brommer die mij op zaterdagen verblijdt met het bezorgen van Het Parool (en dat gebeurt steevast een tot drie uur later dan de bezorgtijd van 11 uur in de ochtend) belde vandaag aan, om het briefje met kerstwensen persoonlijk te overhandigen en daarmee een kerstbonus te vragen. Ik heb het kaartje hartelijk in ontvangst genomen (samen met de wederom verlaatte krant), en hem ook een fijne kerst toegewenst.

Veel liever overhandig ik iets aan diegene die de krant door de week om 6.20 uur in mijn bus doet, dag in dag uit, daarbij kou, regen, gladheid, storm en hitte trotserend.

Ik neem aan dat deze bezorger niet rond die tijd in de ochtend gaat aanbellen, en ik hoop dat ik hem/haar herken als diegene die dit werk doet. Met vriendelijke groet en met grote dankbaarheid voor mijn dagelijkse portie krant.

Abhi Brandt, Amsterdam

Bezorgheld (III)

Regelmatig ontvang ik per e-mail excuses voor (mogelijk) vertraagde bezorging van de papieren krant. Deze zaterdagochtend haalde ik om kwart over acht een verse Parool uit de brievenbus. Al die andere keren dat er excuus werd geboden was de krant ook tijdig geleverd. Petje af voor mijn krantenbezorger!

Emil Gorter, Amsterdam Zuidoost

Bezorgheld (IV)

Wat een prestatie hebben alle krantenbezorgers geleverd! Met dit gladde weer toch elke ochtend Het Parool in de brievenbus. Heel erg bedankt.

Ans van Zuijlen, Leimuiden

Amsterdam toleranter en inclusiever

Komend jaar wens ik alle mensen uit de lhbtq+-gemeenschap de heldhaftigheid, vastberadenheid en moed om zichzelf te laten zien en horen, zodat Amsterdam weer een stukje toleranter en inclusiever mag worden in 2023.

Eliza van Amsterdam, Amsterdam

Langere lont

Een langere lont voor alle Amsterdammers, ofwel wat meer verdraagzaamheid voor elkaar.

Nina van den Berg, Amsterdam

Minder toeristen, meer leefbaarheid

Ik gun Amsterdam minder toeristen. Dan wordt het ook meer een leefbare stad, en onze hoofdstad.

Henny Janssen van Beek, Amsterdam

Onbevlekt?

Vraagt Jezus aan Maria:

“Mam, als Jozef niet mijn vader is,

Wie is het dan wel?”

Waarop Maria zegt:

“Lieve schat ik weet het niet

Vraag dat maar aan die bengel

Van een Gabriël”

Frans van Vuuren, Diemen

Links de stad uit

Ik hoop dat de linkse groepering weg gaat uit Amsterdam, met Rutger Groot Wassink erbij! Amsterdam gaat achteruit met deze raadssamenstelling, er moet een goede middenpartij komen om het evenwicht weer terug te brengen.

Loes Vanenburg-van Putten, Amsterdam

Licht geeft vreugde

Het zijn de donkere dagen voor kerst in een periode van o.a energiecrisis. Onze burgemeester Femke Halsema riep vorig jaar op minder buitenverlichting op te hangen rond de kerstdagen; toen was die crisis er nog niet eens. Wat zij niet begrijpt is dat het licht juist enige vreugde en blijheid geeft. Ik heb haar nimmer gehoord over het Amsterdam Light festival, wat ieder jaar tot veler genoegen plaatsvindt.

Tot mijn grote vreugde zag ik tramlijn 2 rijden met volledig verlichte ramen. Prachtig, ook dat maakt mij blij: een verlichte tram met een trambestuurder met kerstmuts. “Oh, Amsterdam wat ben je mooi.”

Frans van ‘t Hull, Amsterdam