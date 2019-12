Dit wensen Amsterdammers de stad toe voor 2020

Beeld Getty Images

Veilig

Dat iedereen zich veilig kan voelen, dat we naar elkaar omkijken en de stad schoonhouden. Geen burenruzies of overlast. Dat we elkaar bejegenen zoals we zelf bejegend wensen te worden. Dat Amsterdam de vriendelijke gastvrije stad blijft.

Vlasta Kuhnel, Amsterdam

Meer regen

Ik wens Amsterdam veel heil en regen in het nieuwe jaar. Het is goed voor het grond­waterpeil, de toeristen blijven in hun Airbnb, de ­straten blijven schoon, de stoepen vrij en de grachten verschoond van bootgejoel. Moge het een stille regen zijn zonder wind, dan blijft de arme stad ook nog de vliegtuigherrie bespaard.

Mieke Fokker, Amsterdam

Arrogant

Dat we als Amsterdammers onderling minder arrogant naar elkaar zijn in het verkeer.

Nancy Slierendrecht, Amsterdam

Schone lucht

Dat de stad weer gezond en leefbaar wordt. Dat er eindelijk eens iets gedaan wordt aan de ziekmakende lucht, de huizen weer betaalbaar worden en dat de mensen meer rekening met elkaar houden.

Marijke Bakker, Amsterdam

Heerlijke stad

Dat ondanks alle vraagstukken (toerisme, huizenmarkt) men zich wat vaker realiseert dat Amsterdam nog steeds een heerlijke stad is om in te leven.

Wout Stravers, Amsterdam

Geluidsoverlast

Een stad zonder geluidsoverlast van ronkende motoren, ruisende auto’s, bonkende ­goederentreinen, vliegtuiggebrul, bladblazers en politiesirenes.

Elly Holzhaus, Amsterdam

Spic en span

Ik wens Amsterdam voor 2020 genoeg en betaalbare aannemers en bouwvakkers, zodat ­alle bouwputten binnen de afgesproken tijd kunnen worden opgeleverd (zoals Meer en Vaart) en Amsterdam voor haar 750ste verjaardag in 2025 er weer spic en span uitziet.

Sacha Koene, Amsterdam

Rolkofferpropper

Een automatische-toeristen-in-hun-rol­kofferpropper – na een trap onder hun hol– met ingebouwde op-hun-vlucht-terugzet­functie.

Henk Deelstra, Amsterdam

Iets doen

Een stadsbestuur dat zich bezighoudt met het normaal besturen van de stad. Dat werk maakt van de steeds maar groeiende criminaliteit en de krakers echt aanpakt. Dat de parkeertarieven verlaagt naar een acceptabel niveau. Dát wil ik in mijn stad, die als het zo doorgaat, niet meer mijn stad is.

Bram van Leeuwen, Amsterdam

Prinsessengracht

De drie belangrijkste grachten van Amsterdam zijn vernoemd naar mannen: een heer, een keizer en een prins. Dat is niet meer van ­deze tijd. Wat is het mooi als Amsterdam in haar 745ste verjaardag deze fout herstelt. Van de drie grachten klinkt de Prinsessengracht dan direct het beste in de vrouwelijke vorm. Zeg het maar driemaal hardop en het klinkt ­alsof het altijd al zo is geweest.

Mark Schadé, Amsterdam

Sigarettenpeuken

Meer aandacht en samenwerking op het werk en met de buurtbewoners. Verdraagzaam zijn op het fietspad. Dat we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen voor een prachtig schoon Amsterdam, met minder zwerfafval, glas, plastic en sigarettenpeuken op straat. Dat toeristen zich meer verspreiden naar alle buurten van Amsterdam.

Grietje Withagen, Amsterdam

Meer groen

Minder hoge huren, minder vuil in de grachten en meer groen!

Daan Couzijn, Amsterdam

Grote fontein

Een grote fontein op het Museumplein. Precies in het midden, tussen het hart van het Rijksmuseum en het Concertgebouw. Een beetje hoofdstad van een waterland moet er gewoon één hebben. De context van de oude gebouwen wordt zodoende groter en het wordt een blikvanger, zeker in de zomer en met licht ’s avonds erop.

Leon van Gool, Amsterdam

Zijn zoals je wil

Amsterdam, mijn prachtige geboortestad, de stad waar ik zo trots op ben. Die prachtige mooie binnenstad met zijn indrukwekkende grachten, alsof je in een sprookje rondloopt. Ik ben zo trots dat ik hier geboren en getogen ben, dat is eigenlijk niet in woorden uit te drukken, dat is een gevoel. Ik wens mijn stad meer vrijheid toe, dat ieder mag en kan zijn zoals hij of zij wil zijn, weer (meer) terug naar de openheid en vrijheid. Ik wens mijn stad voor jonge mensen een betaalbare woning en ik wens mijn stad meer verzorging en koestering.

Astrid Castelijn, Amsterdam

Iets doen

Dat we liever naar elkaar zijn op straat. Dat we onze eigen en elkaars rommel opruimen, omdat iets doen altijd beter is dan geïr­riteerd zijn.

Fleur Vet, Amsterdam

Grachtengordel 2020

Een masterplan woningen met een inspirerende duurzaamheidsvisie. Dat zorgt voor veel nieuwe lokale werkgelegenheid, innovatie en studiekansen. Een plan dat de wereld laat zien hoe gaaf duurzaam en sociaal bouwen is. Grachtengordel 2020.

Miguel Voigt, Amsterdam

Rafelranden

Dat de rafelranden die er nog zijn in Amsterdam blijven bestaan en dat degene die verdwenen zijn weer terug mogen komen.

Hannah Hamans, Amsterdam

Yuppen

Een Halsema-vrije stad waar Amsterdam weer Amsterdam wordt zonder dat elk ding betutteld moet worden met regeltjes en de stad alleen beter wordt voor de yuppen. Laat Amsterdam gewoon de vrije stad blijven waar wij zo van houden en die wij koesteren.

Tipu Nama, Amsterdam

Technofeesten

Dat het aantal technofeesten, -clubs en -fes­tivals toeneemt. Zodat Amsterdam kan uitgroeien – we zijn nu nummer drie – tot de echte technohoofdstad van Europa.

Jonas Stroink, Amsterdam

Wonen

Dat Amsterdam een rustiger jaar mag meemaken, met minder geweld dan in 2019. Daarnaast wens ik al die Amsterdammers die al zo lang op een wachtlijst staan een woning. Ik hoop dat de gemeente en de woningbouwverenigingen daar hun verantwoordelijkheid voor gaan nemen.

Johan de Joode, Amsterdam

Verbinding

Dat iedere Amsterdammer meer verbinding met zichzelf zal vinden. Een liefdevolle ­relatie met jezelf is een liefdevolle relatie met de buitenwereld. Meer zachtheid en acceptatie naar anderen. Dat 2020 een zacht en open jaar mag worden!

Marcel Amstelveen, Den Haag

Badderen in de grachten

Ik droom van bootjes op het water van Rokin en Damrak, van de Dam die duifvrij is. Ik hoop op cipressen in de Kalverstraat en van een bemoste Prins Hendrikkade. Ik verlang naar watervallen klotsend uit de gevel van het Centraal Station.

Amsterdam, geef mij een Delfts blauw betegeld Museumplein waar ‘s avonds muziek klinkt door de open deuren van het Concertgebouw. Ik wil de klokken van het carillon van de Munttoren tot in Osdorp en Geuzenveld horen beieren. Ik droom van fietsen met bellen die klinken als zachte citers door de ochtendspits en ook van zingende gondeliers die de pont flankeren op weg naar Noord. Kan ik volgend jaar rekenen op zingende GVB-ers op de stoel van het service hokje van lijn 17?

Ik wens Amsterdam een jaar toe met verwarmd grachtwater om naar hartenlust te badderen. Amsterdam, laat mijn dromen uitkomen.

Richard van Bueren, Amsterdam

Provinciestadje

Ik wens meer ruimte voor exposities voor kunstenaars. Ik wens tramhaltes, fietsparkeerplekken en brievenbussen op redelijke afstanden. Ik wens meer ruimte voor Amsterdams nieuws. Ik wens de politiek in een wereldstad het inzicht toe dat we niet in een provinciestadje wonen. Ik wens onze burgemeester veel sterkte met haar inzet en beleid voor onze stad.

Gonny van Oudenallen, Amsterdam

Criminele afrekeningen

Minder criminaliteit, minder criminele afrekeningen en meer inzet politie om dit te bereiken

Peter Leers, Rotterdam

Vloedgolf

Dat het weer de lieve knusse stad wordt die het was en zwemles hierin krijgt zodat zij niet verdrinkt in de vloedgolf van toeristen.

Daphne Kroon, Amsterdam

Lief zijn

Lief zijn voor de stad is samen onze mooie stad verlossen van het zwerfvuil. Onze hardwerkende reiniging kan het niet alleen. Laat je rotzooi niet achter voor een ander.

Henk van Lemel, Amsterdam

Respect

Een schone en frisse stad te worden waar bezoekers en bewoners de stad respecteren als de hoofdstad van Nederland.

Tom Loman, Bussum

‘Goedgekeurd door de buurt’

Het winkelbestand van Amsterdam Centrum wordt eenzijdiger, steeds meer gericht op toeristen en minder op buurtbewoners. Ook is de dichtheid van supermarkten te groot en hebben die vaak alleen maar toeristen als klanten op het oog.

Bij nieuwe winkels moeten buurtbewoners betrokken worden. Een keurmerk met ‘Goedgekeurd door de buurt’ kan daarbij helpen, wat tot een beter winkelaanbod kan leiden. Dat wens ik Amsterdam toe.

Pascal van den Noort, Amsterdam