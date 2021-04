Dit weekend is AZ-Sparta een nogal speciale wedstrijd. Niet alleen vanwege de strijd om de tweede plaats in de eredivisie, ook omdat het dit seizoen de eerste keer is dat er in het Nederlandse profvoetbal twee hoofdcoaches van kleur aan de zijlijn staan. Terwijl racisme en integratie hoofdthema’s zijn in het maatschappelijke debat, geven Pascal Jansen en Henk Fraser het signaal af dat voor AZ en Sparta de factor huidskleur niet relevant is. Wel de kwaliteit als coach.

Recent is door de KNVB, ondersteund door het ministerie van VWS, de Commissie Mijnals opgericht om onder meer de diversiteit in de door een miljoen Nederlanders beoefende voetbalsport te kanaliseren. Heikel punt daarbij is het opleggen van verplichtingen, zoals varianten op de eis om bijvoorbeeld 50 procent van een bestuur vrouw te laten zijn. Natuurlijk beoogt dit eerst geforceerd aan te tonen hoe mensen worden onderschat en zodra dat besef beklijft, komt de verplichting om te bevoordelen te vervallen. Het is alleen zeer de vraag of dit in het betaald voetbal werkt.

Tenslotte hebben de profclubs al decennia lang een voorbeeldfunctie vanwege de cohesie tussen spelers met verschillende huidskleuren en van ­verschillende afkomst. Een proces dat ook zijn schaduwkanten kent – meestal vanaf de tribunes, soms op het veld. Toch overheerst het sportieve beeld van twee gemêleerde teams die het tegen elkaar opnemen.

Voortrekkersrol

Dat geldt minder voor de 34 hoofdcoaches in het betaald voetbal. Daarin zijn drie Duitsers actief en 31 Nederlanders. Van die 31 landgenoten zijn Darije Kalezic (MVV/Zwitserland) en Zeljko Petrovic (Willem II/Montenegro) elders geboren, heeft de in Venlo geboren en getogen Jos Luhukay een Molukse vader en zijn ook Jansen en Fraser van kleur.

De coach van Sparta is geboren in Suriname en Jansen is zoon van toetsenist Hans Jansen (onder meer van Ekseption, Swinging Soul Machine, Metropole Orkest) en de Britse Sue Chaloner, de zangeres van het ooit befaamde duo Spooky & Sue. Hun clubs AZ en Sparta blijken een opvallende overeenkomst te hebben: honkbal, de sport die qua integratie al ruim zestig jaar in Nederland een voortrekkersrol vervult. Zo omarmde de honkbaltak van Sparta als eerste de Antillianen Simon Arindell en Hudson John en de uit Sint Maarten afkomstige Hamilton Richardson. Dit trio maakte van de Rotterdamse club een onverslaan­bare grootmacht en trok deze lijn door richting Oranje.

Uitgerekend AZ-directeur Robert Eenhoorn voetbalde eerst in de jeugd van Sparta, maar legde later bij de honkbalafdeling de basis voor een carrière die hem zelfs een contract bij de New York Yankees opleverde. Het natuurlijke integratie­proces binnen het honkbal is Eenhoorn dus met de paplepel ingegoten. Het besef om samen een doel voor ogen te hebben en dat samen te realiseren. Of je nu dik, dun, zwart, wit of bruin bent, is niet relevant. Het gaat erom dat je levert.

Henk Fraser en Pascal Jansen is dus niks gegund, ze hebben hun contract verdiend.

