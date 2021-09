Dit weekend dwingt me tot een trip naar het verleden

Oudste Dochter is tweeënhalve maand voor het instorten van de Twin Towers geboren.

Morgen is dat twintig jaar geleden.

Ik zat boven te werken en kwam naar beneden om op televisie naar een Europacupwedstrijd van Roda JC te kijken. Maar eerst deden we Oudste Dochter in de tummytub.

Het was een tijd dat je nog betrekkelijk onwetend kon zijn. Ik had de blauwe Ericsson – met klepje en zo’n klein, hard antennetje – die ik had aangeschaft in verband met de komst van de ongeborene alweer in een la gekeild. En pas nadat ik de tv had aangezet zagen we de rokende torens.

(Ik zou nog wel eens een verhaal over dat moment willen schrijven, maar de kans op pathetiek – ‘er is een tijd voor en een tijd na 9/11’ – en vals sentiment is zo groot dat het er niet van is gekomen. Grote kans ook dat het er helemaal niet van komt.)

Aan welk stuk ik werkte? Geen idee. Tegen wie Roda JC speelde en wat de eindstand was? Geen idee. Uit mijn hoofd kan ik ook niet één speler van de Limburgers noemen. Wel weet ik dat we Oudste Dochter na het baden een snoezig wit pakje met lieveheersbeestjes aantrokken. (Daar ga ik al snotteren…)

Wat moet je met zo’n dag, morgen?

En zondag wordt de Grand Prix van Italië verreden. Op het circuit van Monza. Daar crashte in 1978 de Zweedse autocoureur Ronnie Peterson, die een paar dagen later in het ziekenhuis overleed. Acht jaar nadat Jochen Rindt er tegen de vangrails was geknald en in de ziekenauto de geest had gegeven. Vraag nog maar eens of iemand weet wie dat was. (Rindt werd postuum wereldkampioen.)

Lekker weekeinde.

Ik was, ik kan me ook niet meer herinneren waarom precies, fan van Ronnie Peterson. Waarschijnlijk omdat hij een soort outsider was, al was hij natuurlijk wel getrouwd met een Zweeds topmodel.

In het boek Grand Prix Story 78 van Heinz Prüller staat het verhaal van Petersons dood. In het hoofdstuk Monza: ‘Vandaag is niet mijn dag’. Gruwelijke geschiedenis over hoe het in het ziekenhuis helemaal misging en de chirurgen Peterson gewoon zijn been hadden moeten afzetten.

Na de dood van kat Puk was de dood van Ronnie Peterson wat me in mijn jeugd – mijn grootouders leefden nog en mijn ouders waren nog niet gescheiden – het meest heeft geraakt. (Al hakte de verloren WK-finale eerder dat jaar er ook flink in.)

Nou, dat was weer een fijne trip over het herinneringslaantje…

O ja, Roda JC speelde tegen het IJslandse Fylkir en won met 3-0.

Fijn weekeinde.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl