Dit was wraak van Poetin. Of een meedogenloze slimme streek van Prigozjin zelf.

Er zijn twee liquidatiemethodes van Poetin die steeds terugkeren: uit het raam gooien en vergiftigen.

Is daar nu plotseling de explosie van een privévliegtuig bijgekomen?

Prigozjin, de leider van de Wagnergroep, zou in dat vliegtuigje, dat zijn eigendom was, hebben gezeten. Maar op het moment dat ik dit schrijf, is eigenlijk alles nog onzeker. Was hij echt in dat vliegtuig? Is het een dwaalspoor? Heeft Oekraïne hem met een drone omgebracht? Poetin? Was het een ongeluk? Het zou allemaal kunnen.

Als het een liquidatie is, is het neerhalen van een vliegtuig, met anderen erin, wederom een les. Wie hem ook heeft omgebracht. Oekraïne zegt ermee: dit is het verdiende loon voor iedereen die ons zo heeft aangevallen als jij, Prigozjin. (En is het niet opmerkelijk dat generaal Sergej Soerovikin, vriend van Prigozjin, niet lang voor het vliegtuig neerstortte, door het Kremlin was ontslagen?)

Maar als Poetin hem heeft omgebracht, is het een waarschuwing voor zijn eigen militairen die hem ontrouw willen zijn. Don’t fuck with me, wil Poetin zeggen.

Poetin zal er hoe dan ook blij mee zijn. Iedereen verbaasde zich er al over dat hij niets ondernam tegen de leider van de Wagnergroep die in juni naar Moskou was opgetrokken om daar orde op zaken te stellen. Dat werd door iedereen al uitgelegd als een coup. Men vroeg zich dan ook af hoe het mogelijk was dat Poetin, die zich diep vernederd moet hebben gevoeld, hem liet leven. Sterker, er was nadien zelfs een gesprek geweest tussen hem en Poetin. Tevens verschenen er filmpjes van een inval in het huis van Prigozjin waarin we zagen dat hij miljoenen aan contant geld had, een grote hoeveelheid wapens, enkele valse paspoorten en wat pruiken.

Alles duidde er op dat Prigozjin druk kon uitoefenen op Poetin.

Maar Prigozjin was toch niet zo naïef en kon op z’n minst vermoeden dat Poetin het op hem had gemunt?

Terwijl ik dit schrijf, denk ik de hele tijd dat Prigozjin zichzelf onzichtbaar wil maken, op een slimme manier wil vluchten, juist omdat hij kon vermoeden dat Poetin achter hem aanzat. Je hebt niet voor niets allemaal paspoorten en pruiken in je huis.

Maar stel dat Oekraïne met een drone Prigozjin heeft uitgeschakeld. Dat zou dan een grote morele overwinning zijn.

Toch geloof ik dat niet.

Dit was wraak van Poetin. Of een meedogenloze slimme streek van Prigozjin zelf.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.