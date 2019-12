Dit was het jaar van Erik ten Hag en zijn baard

Als je mij vraagt wat voor jaar het was, zeg ik: het jaar van Erik ten Hag en zijn baard. Tot voor kort had hij nog een keurig getrimd ringbaardje, tegenwoordig een veel wildere variant, met twee bohemien-achtige grijze plukken bij de kin en daaromheen wat speels omkrullend, ijzerdraadachtig haar. Wat heeft Ten Hag bewogen om de tondeuse ineens in een andere stand te zetten? Of, misschien wel, om de tondeuse gewoon maar te laten liggen en de natuur haar werk te laten doen? Hij lijkt mij een man van vaste gewoontes, van diep geanalyseerde rituelen, dus er zit hier vast een uitgewerkt gedachte achter. Of is het Mevrouw ten Hag die zijn nieuwe baard aantrekkelijker vindt? Ís er eigenlijk een Mevrouw ten Hag?

Mijn gevoelens voor Erik ten Hag beginnen zo langzamerhand verliefde, hysterische trekken te vertonen. Daarom denk ik veel aan de trainer, zijn vrouw en zijn baard.

Mijn voorkeur gaat uit naar trainers die zichzelf niet weten te verkopen in de media. Types als Van Gaal, die weergaloos goed zijn in hun werk maar eigenlijk geen idee hebben hoe ze zich publiekelijk moeten gedragen.

Zo is Ten Hag ook. Als hij geïnterviewd wordt, kijkt hij met zijn verbaasde kraaloogjes de camera in. Hij is altijd heel resoluut in wat hij zegt, maar zo ontzettend onhandig tegelijkertijd. Hij weigert concessies te doen aan zijn Tukkerschap. Vandaar dat Johan Derksen maandenlang heeft geroepen dat hij een ongeschikte trainer voor Ajax was.

Waar het te weinig over gegaan is dit jaar: de taal van Ten Hag. De Ten Hag-ismen zijn bij ons thuis inmiddels het dagelijks taalgebruik ingeslopen. Bal op de paal: ‘hij raakte het houtwerk’. Als de prijzen verdeeld worden: ‘dan komt het zilverwerk’. Het speelschema van Ajax: ‘idioterie’. Bij PSV: ‘spelen vier kojbojs’. Ajax moet oppassen dat het geen ‘circus Ajax’ wordt. Want, aldus Erik: ‘Dan ben je bij mij aan het verkeerde adres.’ Ook de tirade tegen Noa Lang laatst, aan de lijn bij Telstar, was weer verrukkelijk.

Ondertussen heeft Ten Hag alle aanvallen van De Telegraaf, het eeuwige Ajax-tumult, de hoon van de supporters én van Johan Derksen stoïcijns ondergaan – daarin is hij heel anders dan Van Gaal. Een stoïcijn is hij sowieso. Zijn assistent Alfred Schreuder bleek aanhoudend gelekt te hebben naar De Telegraaf. Ik vermoed dat Ten Hag dat geweten heeft, misschien was het zelfs een publiek geheim was, maar nooit heeft hij iets laten merken.

Ten Hag heeft altijd de juiste positie gekozen, precies het goede gedaan en Ajax naar grote hoogten gebracht. Ik kan niet wachten om te zien wat er in 2020 zal gebeuren met Erik ten Hag en zijn baard.

