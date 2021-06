Voor de zoveelste keer vandaag probeer ik snel mijn oortjes uit de knoop te halen zodat ik op tijd de telefoon op kan nemen. Weer ben ik te laat en vervolgens ben ik nog zeker drie minuten bezig de kabeltjes te ontwarren voordat ik terug kan bellen. Dit, vind ik, is een van de grootste raadsels van deze tijd. Ik heb er zelfs een kleine studie van gemaakt. Je gooit je oortjes even snel in een tas, en een half uur later op je bestemming zitten ze flink in de knoop. Oké, dat kan nog, je tas hing aan je fiets en je moest een paar drempels over, onverwacht stoppen voor die scooter die je afsneed. Je roept er nog iets niet zo poëtisch achteraan, maar de schade is al geschied.

Maar er zijn ook die keren dat je het koptelefoontje gewoon op tafel hebt gelegd en de twee draadjes toen zeker niet in de in de knoop zaten, maar goed, misschien dat een van je huisgenoten ze heeft verplaatst of misschien vloog de balkondeur in je afwezigheid open en woei de wind over je tafel of…nou ja, kan van alles zijn.

Maar hoe verklaren we dan dat als je twee willekeurige kabeltjes naast elkaar legt in een la, je even wegloopt, een boodschapje gaat doen, naar de Febo op de hoek, je dekbed verschonen of een weekend verblijft in een Airbnb, je bij terugkomst de kabels in elkaar verstrengeld terugvindt? Hoe werkt dat?

En het beperkt zich niet tot snoertjes van hoofdtelefoons en oplaadkabels. Loop maar eens naar zolder en kijk naar je kerstlampjes. Kijk eens achter je televisiescherm, achter je stereo. Alle snoeren, kabels, draden, kettingen en tuinslangen doen dit. En nu we het er toch over hebben, dit is het momenteel het enige complot dat mij in zijn greep houdt. Dit lijkt op een samenzwering van de dingen tegen de mensen.

En zoals vaak met samenzweringstheorieën is dit vast ook een grote metafoor. En wel, bedacht ik me net terwijl ik mijn bed aan het verschonen was, voor de liefde natuurlijk. Of nog beter gezegd, voor alles wat verbindt. Want al zien we het niet gebeuren, het gebeurt wel.

De lievelingsvraag van mijn zoon en mij bij Pim Pam Pet is altijd ‘iets wat onzichtbaar is.’ Bij elke letter van het alfabet bedenken we erop los. Geluid, wifi, geesten, transparantie, teleurstelling, lucht, smaak, denkbeeldige vrienden, elektriciteit, liefde, vriendschap, verbinding enzovoorts. Ik vermoed dat die laatsten voor ons zichtbaar gemaakt worden door snoertjes en kabels. Want dat is misschien wel wat liefde, wat vriendschap, wat verbinding is. Losse snoertjes in een la die vanzelf verstrengelen. Een mooie, grote, metaforische samenzwering.

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl