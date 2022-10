‘Dit land,’ verzucht de zoveelste taxichauffeur in Kaapstad, ‘dit land’

Bij het stoplicht doemt een vrouw op naast onze taxi. In haar hand een kartonnen bord waarop staat geschreven: my husband left me for my best friend.

Bij een volgende stop staat een man naast de auto staat met een bord waarop: my wife has been abducted by niñas.

En zo zien we overal mensen staan met borden, door heel Kaapstad, vooral bij stoplichten. Sommige gewoon heel serieus, I am really really hungry, give me 20 rand, soms lichtelijk absurd, vaker vormen de woorden een hartgrondige smeekbede.

Het Kaapstad wat ik ken van een paar jaar voor de pandemie was al een stad met veel dakloze medemensen, maar nu weet ik niet wat ik zie. Waar ik bij een eerder bezoek dagelijks dezelfde vijf mensen zag zitten op de trappen van een kerk die ik passeerde op weg naar het theater, is de gehele stoep nu overgenomen door nylon tentjes en zelfgebouwde hutjes van karton, plastic en alles wat maar voorhanden is. Hele straten bestaan uit zwervende stoepcampings, onder viaducten, op parkeerplaatsen, in greppels, overal zie ik geïmproviseerde kampen rond vuurtjes en afgedankt meubilair.

“De pandemie was zwaar voor iedereen,” zegt een taxichauffeur.

“Drugs,” zegt een andere taxichauffeur.

“Ze willen niet werken,” roept een volgende taxichauffeur verbolgen uit.

“Er is niet genoeg werk,” roept weer een ander.

“Dit land,” verzucht de zoveelste chauffeur, “dit land.”

Het straatbeeld staat in schril contrast met de idyllische tuin waar ik me naartoe laat rijden om daar met andere dichters, schrijvers en literatuurminnend publiek, omringd door plukjes felgekleurde bloemen en onder een aantal oude, hoge verlichte bomen, samen te komen. Twee dagen dompelen we ons onder in de kunst van dichten, vertalen en voordragen en maken nieuwe vrienden.

Dichter Antjie Krog wordt tijdens het festival gehuldigd en luidkeels vieren we haar fantastische oeuvre. Verschillende generaties voordrachtskunstenaars klimmen het podium op om haar gedichten te voorzien van nieuwe stemmen, frisse ritmes, andere dialecten en talen. Ze worden in koor gezongen, gerapt en uitgeschreeuwd.

Op de terugweg reist een van Krogs dichtregels met me mee, naast me op de achterbank van de taxi, en terwijl ik het landschap bekijk, zwemt ie als een mantra door mijn hoofd.

“Ik heb geen ander land dan dit land.”

En zodra we de volle straten van de stad weer inrijden hoor ik de bewoners van de stoepen.

“Ik heb geen ander huis dan dit huis.”

De vrouw langs de weg met het bord over haar overspelige man hoor ik in gedachten.

“Ik heb geen ander mens dan dit mens.”

De man bij het stoplicht fluistert zachtjes tegen het bulderen van het langsrazende verkeer in.

“Ik heb niet meer dan mezelf. Kan je iets missen?”

Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deelgenoot van haar belevenissen. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? b.gons@parool.nl