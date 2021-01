Dit is wat Amsterdammers de stad toewensen in 2021

Op de laatste dag van het jaar is het woord aan de lezer. De redactie van opiniekatern Het Hoogste Woord vroeg u wat u Amsterdam toewenst in 2021. Hier een selectie uit uw reacties.

Multiculturalisme

Ik zou graag willen dat al het nationalisme, ­autoritarisme, traditionalisme en de onverdraagzaamheid die de afgelopen jaren in onze stad zijn ontstaan, weer plaatsmaken voor tolerantie, multiculturalisme en de vreugde van het samenzijn. Nederland was daar speciaal voor. Niet voor blond haar en culturele trots.

Franco Panigaia, Amsterdam

Steun aan Verdedig Noord

Mijn wens is dat het Verdedig Noordmanifest in 2021 wordt gehoord en uitgevoerd. De inzet van onder andere Massi Hutak en Chris Keulemans tegen de gentrificatie verdient alle steun.

Noord is mij lief, veel veranderingen zijn dat niet: de groeiende kloof tussen oude en nieuwe bewoners, de politiek van Ymeree met betrekking tot sloop en buurtwinkels, de ondersteuning van buurtinitiatieven.

Verdedig Noord heeft een tien punten programma. Een paar voorbeelden: Het wil voorkomen dat veranderingen van Noord ten koste gaan van mensen, die hier hun hele leven wonen. Het wil actie en inzet van onderop en betrokkenheid van bewoners bij culturele activiteiten in de buurt. Geen verkoop van sociale huurwoningen. En dat nieuwe ondernemers een sociale bijdrage leveren aan het gebied waar ze zich vestigen.

Dat is goed voor Noord en Amsterdam. Mensen leven niet in steden maar in buurten, en als buurten sterven, sterft de stad.

Greet Hettinga, Amsterdam

Ik leerde de stad kennen

Dit jaar bood ons de kans om jou beter te ­leren kennen – immers, niets was meer ­vanzelfsprekend. Routes die ik doorgaans vermeed (help, toeristen!), bleken eigenlijk fantastisch. Zonder stoplichtchagrijn, wietwalm en oneindige meutes. ‘Mijn’ park was weer echt het mijne. Ineens kon ik slapen zonder gedreun en vond ik zomaar een parkeerplek voor mijn fiets. Ook leerde ik mijn buren beter kennen. De inventiviteit van velen die werden getroffen, inspireert mij ook nu nog. Het was een rotjaar, misschien, maar wel één vol hoop.

Saamhorige en tevreden bewoners, veiligheid voor iedereen. Straten en parken vrij van afval, veel groene daken en perken. Schone grachten en luchten, goed georganiseerd onderwijs. Veilige fietspaden, een bloeiende cultuur en een liefhebbend bestuur (met vooruitziende blik), dit is wat ik je toewens voor het nieuwe jaar!

Desi Frey, Amsterdam

Korte tenen en lange lontjes

Voor mij is het zo klaar als een klontje: het ­coronavirus dat onder ons waart, heeft meer nare kanten, noem het bijwerkingen, die velen van ons hebben getroffen. Alsof het virus alleen niet al erg genoeg is.

Allereerst is er sprake van een doorgeslagen groei van onze tenen. Die bereikte in 2020 een hoogtepunt. Ten tweede werd het lontje, waar we allemaal mee behept zijn, korter dan ooit. Het kromp sneller dan de economie. Ook dat staat ergens geboekstaafd.

Mijn wens voor 2021 is dat we de kracht in ­onszelf vinden om de beschreven bijwerkingen, de groei van de tenen en de krimp van het lontje, om te draaien. Op je korte tenen zal half Amsterdam immers niet meer kunnen staan en met je lange lontje kun je diep ademhalend minstens tot tien tellen voordat je je verongelijkte scheur opentrekt. Als je dat dan überhaupt nog nodig vindt.

Deal?

Vibeke Ferrée, Amsterdam

Barmhartig

Ik wens Amsterdam een Heldhaftig, ­Vastberaden en Barmhartig 2021 toe.

Jean-Pierre Kin, Amsterdam

Expats de stad uit

Dat Amsterdam weer een stad wordt voor de Amsterdammers en geen stad voor de expats of de rijkeren onder ons. Zo jammer dat je moeilijk in je eigen hoofdstad kunt wonen.

Manja Hoekstra, Nieuw-Vennep

Wat hebben we geleerd?

Bij mij is het glas meestal halfleeg en zelden halfvol. Ik heb mij dan ook ingesteld op een zorgelijk jaar. In solidariteit geloof ik nauwelijks. Meestal is het ikke en de rest kan stikke. Toch hoop ik oprecht dat we van dit jaar hebben geleerd. Als individu ben je helemaal niets. Gelukkig zijn er mensen die zichzelf wegcijferen en er alles aan doen om de trein weer op de rails te krijgen.

Ik hoop dat ze in het nieuwe jaar doorgaan en zich weinig of niets aantrekken van al die betweters die wachten tot de problemen opgelost zijn en het hele jaar geen poot hebben uitgestoken. Ik wens u een beter 2021.

Aart Stijntjes, Diemen

Terug naar Amsterdam

Een schone stad met huizen waarin Amsterdammers wonen en geen expats en andere tijdelijken. Een stad waar de voorzieningen bedoeld zijn voor de Amsterdammers. Liever allemaal ­armer dan alles verkwanselen aan kapitaal­zoekers en toeristen.

Nynke van der Veer, Amsterdam

Eberhard van der Laan

Laten we in 2021 vooral veel handelen naar de wens van onze oud-burgemeester: “Zorg goed voor de stad en voor elkaar.”

Patrick Nelemans, Amsterdam

Kijk naar de minima

Mijn wens is dat er wordt gekeken naar de vergeten groep die niet in groten getale protesteert in Den Haag: de minima. Horeca, theaters en restaurants waren al jaren onbetaalbaar, pretparken idem. Daarom hoor je deze mensen niet over de lockdown: daar zitten ze al jaren in. Hun gezondheid is vaak al slechter. Simpelweg doordat er minder naar de dokter en de tandarts wordt gegaan. Omdat ze geen ­biologische producten kunnen kopen. Ik zou graag eens solidariteit voor deze mensen, die vaak jaren werkten, willen zien. Misschien herinvoering van de langdurige toeslag. Geen huurverhogingen. Geen eigen risico.

Denise Becken, Amsterdam

De kwetsbare binnenstad

Mijn wens voor 2021 is dat de kwetsbare binnenstad van Amsterdam wordt gered van verder verval. Het roemrijke beeld van al die eeuwenoude huizen, die zoveel hebben mee­gemaakt, is onlosmakelijk verbonden met de aangrenzende kades en grachten. Laten we die rijke geschiedenis koesteren.

Zwaar verkeer, zowel auto’s als boten, moet radicaal worden geweerd uit de stegen, straatjes en grachten die daar niet op zijn berekend. Het is nu de tijd om meer voetgangersgebieden te maken. Kijk naar de Oude Turfmarkt, voor het Allard Pierson. Dat was ooit een rommelige parkeerplaats en is nu een prachtig wandel­gebied. Even om de hoek zie je de jammerlijk ingestorte Grimburgwal. Laten we alsjeblieft dat soort rampen vermijden in 2021. Dat er zo snel mogelijk wordt begonnen met het stutten en restaureren van alle kades en bruggen die op instorten staan.

Aernout Hagen, Amsterdam

Samen

Ik wens, dat we als inwoners van Amsterdam een voorbeeld kunnen geven. Laten we in een stad met zoveel rijkdom aan diversiteit, een rijkdom aan wijsheid en kennis van bijna 200 verschillende nationaliteiten, laten we elkaar werkelijk zien, elkaar werkelijk willen ontmoeten, naar elkaar luisteren en van elkaar leren.

Met elkaar samen hebben we de verhalen en overleveringen van de vele verschillende geloven en wijsheidstradities hier op aarde. Om een totaal beeld te krijgen van wat is, hebben we juist al die verschillende verhalen en kennis nodig. De dingen zijn niet of/of maar en/en. Laten we ons hart openen voor onszelf en voor de ander en onszelf en ieder ander kunnen zien als die unieke bijzondere persoon voor wie het universum geschapen is.

Als iemand anders je werkelijk hoort en ziet met compassie zonder vooroordelen, dat opent je hart, helpt je om met compassie en mildheid naar jezelf te kijken. Vervolgens opent dat jouw hart voor de ander en de wereld om je heen.

Yael van Drooge, Amsterdam

Verdraagzaamheid

Voor 2021 wens ik geen coronavrij land. Daar is het nog zeker te vroeg voor.

Wel hoop ik van harte dat we bevrijd worden van betweters, klikkers en andere zeurpieten die mensen afrekenen op hun gemaakte fouten. Zoals een minister die geen bruiloft had mogen vieren, omdat hij gespot werd door rioolratten en daar schande van spraken. Of de burgemeester die niet had ingegrepen tijdens een te drukke demonstratie en direct zou moeten aftreden. Of een koning die op het verkeerde moment op vakantie was gegaan.

Verdraagzaamheid is een van mijn favoriete deugden. Dat zou ik ons land, onze mensen toewensen. Iedereen maakt fouten, of je nu Derksen, Akwasi of Van Dissel heet. Weg met die lange tenen, korte lontjes en reaguurders zonder een greintje eigen fatsoen.

Frans Guit, Amsterdam

Tevreden zijn

De coronatijd was voor mij niet eens het allerergste. Maar wat ik wens is dat we wel iets hebben geleerd van het afgelopen jaar. En dat hoeven niet eens van die heel ingewikkelde ­zaken te zijn. Heb aandacht voor elkaar en ­geniet. Eenvoudiger kan het haast niet. Hou op met moeten rennen, moeten hebben en kopen, kopen, kopen. Wees tevreden met wat je hebt: dat is veel meer dan je denkt.

Marianne Ronday-Canté, Amsterdam

Nieuw stadspark in 2021

In het nieuwe jaar wens ik ons Amsterdammers een nieuw, visionair, groot stadspark toe.

De stad groeit, er wordt steeds meer gebouwd en alles wordt drukker. Waar blijft de visie dat wij als bewoners van een groeiende stad ook buitenruimte nodig hebben? Plekken waar we natuur kunnen beleven, ­stilte en rust kunnen ervaren – zoals in de ­Hortus Botanicus, het Vliegenbos of het ­Amsterdamse Bos. Ik droom van een nieuw, groot stadspark, ­omdat het meer visionair is dan (alleen) meer huizen bouwen.

Yasmin Hilberdink-Göker, Amsterdam

Gezond verstand

‘Geen held zonder smet,” zei mijn groot­vader altijd.

Ik wens voor het nieuwe jaar Amsterdam een bestuur en inwoners toe met gezond ­verstand, zodat de aandacht voor straatnaam­bordjes kan worden verlegd naar goed ­onderhoud van bruggen en kades.

P. Warnaar, Amsterdam

Naastenliefde

Ik wens Amsterdam ruimte, groen, schonere lucht en veel, heel veel onvoorwaardelijke naastenliefde toe.

Tanya Rachel, Amsterdam

Geen vooroordelen

Wat wens ik voor 2021? Ik zou willen dat iedereen wat meer zou zijn zoals ik. Minder vooroordelen (wat maakt het uit dat anderen anders zijn, dat is logisch toch: iedereen is anders). En wees wat galanter, behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden.

Wat moet beter: al die achteloos weggegooide mondkapjes op straat. Het is een kleine moeite die in je zak te steken en ergens in een vuilnisbak te doen. Gooi je thuis ook je rotzooi op de grond? Een schoner milieu begint toch echt bij onszelf.

Laat 2021 eindelijk vreedzaam worden.

Carla Stoppelman, Amsterdam