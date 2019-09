Dit is volgens de Nederlandse jury de beste voetballer ter wereld

Maandagavond meldt de mondiale voetbalelite zich in de ­Teatro alla Scala in Milaan. In het beroemde operagebouw gaan 633 stemgerechtigden ­bepalen wie de beste voetballer ter wereld wordt, en een van hen ben ik.

Voor de World Football Awards zijn van alle 211 ­Fifa-lidstaten drie juryleden geselecteerd: de aanvoerder van het nationale team, de bondscoach en een journalist. Wat Nederland betreft dus Virgil van Dijk, Ronald Koeman en schrijver dezes.

Als geste aan de trouwe lezers van deze column zal ik nu reeds mijn lijstjes met u delen. Het betreft de top 3 voor de categorieën ‘Beste Speler’ en ‘Beste Coach’ en volkomen objectief kies ik natuurlijk ­Virgil van Dijk als beste speler, met Matthijs de Ligt als nummer drie. Lionel Messi staat tweede, omdat zolang hij speelt dit sieraad voor de voetbalsport altijd op het ereschavot dient te staan.

Overigens was de keuze tussen De Ligt en Frenkie de Jong best een ding. Doorslaggevend was de beslissende rol van De Ligt tijdens het uitduel met ­Juventus, toen hij met zijn voltreffer de halve finale voor Ajax veiligstelde. Hij scoorde daarna ook tegen Tottenham Hotspur het openingsdoelpunt, de rest moeten we maar snel vergeten…

Inmiddels doen De Ligt en De Jong er niet meer toe, omdat de Fifa de lijst van genomineerden tot drie heeft gereduceerd en daar is, naast Van Dijk en Messi, Cristiano Ronaldo aan toegevoegd.

Dan de ‘Coach van het Jaar’. Jürgen Klopp van Liverpool staat, na het winnen van de Champions League, buiten iedere discussie. Voor nummer twee Pep Guardiola geldt hetzelfde als Messi: zolang hij coacht staat deze ambassadeur voor creatief en aanvallend voetbal standaard in de top 3.

Mijn nummer drie is Erik ten Hag. Als symbolische hommage aan het beleid van Ajax, dat na jaren van gedegen opleiden, efficiënt scouten en slimme transfers het bewijs zou leveren van waartoe een doordachte visie kan leiden in een steeds meer met miljoenen smijtende wereld. Of zoals Johan Cruijff, met de fluwelen revolutie de aanjager van dit proces, het treffend zei: “Een zak geld heeft nooit een wedstrijd gewonnen.”

In tegenstelling tot Klöpp en Guardiola heeft ook Ten Hag de laatste drie niet gehaald. Wel Mauricio Pochettino van Tottenham Hotspur.

Nog even bij Ronald Koeman naar zijn twee lijstjes geïnformeerd en wat blijkt? Allebei hebben we dezelfde nummer één: Van Dijk en Klöpp. Ook hij heeft Messi als tweede, alleen kiest Koeman De Jong als derde. Voor de nummers twee en drie bij de coaches wel dezelfde namen, maar in een andere volgorde. Koeman plaatst Ten Hag op twee en Guardiola op drie.

Virgil van Dijk, in 2019 de onvolprezen aanvoerder van Liverpool en Oranje, is uit eigen land dus verzekerd van twee keer vijf punten: dix points!

Nu de andere 631 juryleden nog.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport voor Het Parool.

