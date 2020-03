Dit is toch de week van dwarsdenkers?

Ergens in de top 5 van kunstenaars die mijn leven hebben beïnvloed, staat Woody Allen. Hij wordt ervan verdacht zijn dochter Dylan Farrow op 7-jarige leeftijd te hebben misbruikt.

Ingewikkeld. Aan de ene kant vind je dan Woody een viezerik, aan de andere kant blijf je hem bewonderen omdat hij je keer op keer in­spireert. Je meent tevens dat je kunstenaars vooral moet beoordelen op hun werk.

Ik las de beschuldigende artikelen van Ronan Farrow, een stiefzoon van Allen (en als je zijn foto’s bekijkt vermoedelijk de zoon van Frank Sinatra, met wie Mia Farrow eerder een relatie had) en ­verbaasde me over de terughoudendheid van Woody.

Maar onlangs las ik weer eens het interview met Robert B. Weide, de man die alles en alles heeft gelezen over de zaak van Woody Allen en ook een documentaire over hem heeft gemaakt. Ik raad iedereen aan dit te lezen (zie: ronanfarrowletter.wordpress.com en dan ‘The truth about Woody Allen part I’).

Voor mij gaf het de doorslag: Woody is onschuldig.

Vorige week besloot de Amerikaanse uitgever Hachette de autobiografie van Allen niet uit te geven. Dat wilde het personeel niet. Nu zou je denken, dan wil een andere uitgever het wel. Maar nee. Volgens The New York Times waren er al uitgeverijen benaderd die er allemaal van afzagen. Hoe is het mogelijk?

(Ligt hier niet een taak voor Nederlandse uitgeverijen. Denk aan Voltaire. Vooruit!

Is dit niet de week van de rebellen en de dwarsdenkers? Is Allen niet een rebel en een dwarsdenker?)

De Zaak Woody Allen is een totaal andere dan de zaak Weinstein (over wie Ronan Farrow een boek schreef bij Hachette… Wat hij nog niet heeft gedaan over Woody.) Het is ook een volkomen andere zaak dan die van Roman Polanski. Die beiden trouwens wel in Amerika zijn veroordeeld.

De 84-jarige Allen had ook al problemen met Amazon, dat niets met hem te maken wilde hebben vanwege zijn vermeende MeToogedrag. (Wat Amazon trouwens 84 miljoen kostte.)

Ik ben benieuwd: wie kan volhouden dat de autobio­grafie van Woody Allen niet van belang is, zelfs al zou hij vol staan met smerige leugens, krijgt van mij een reep chocola.

Culturele domheid is moreel verval, ook al handelt men uit zogenaamd moreel hoogstaande principes.

Wie zijn cultuur vernietigt, vernietigt zijn kracht.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.