‘Ik sluit er mijn ogen voor.”

“Waarom?”

“Ik kan er toch niets aan doen.”

“Dat klopt. Maar wat heeft het voor zin je ogen ervoor te sluiten?”

“Ik wil het niet weten. Ik zap meteen naar iets anders als het op de televisie komt en jouw stukken sla ik ook over. Sorry.”

“Geeft niet, maar ik vind het toch raar dat je niet wil weten wat er gebeurt. Het is een oorlog die ons leven verandert, een oorlog die uit de hand kan lopen, een strijd die de wereld zal veranderen.”

“Hou op, hou alsjeblieft op! Allemaal dingen die ik niet wil weten. Als je nou zou schrijven over de troep in de stad... Maar alles wordt te groot. Oorlog, toeslagenaffaires, inflatie, klimaat, pfas, het maakt me onzeker. Omdat het te veel is.”

“Dus sluit je je ogen?”

“Ja, en nee. Ik pik het toch wel mee via krant, radio en tv, maar ik zoek het niet op. Dit is een tijdperk dat je verplicht je ogen te sluiten. Het leed is te veel. Het is ongezond. Daarom kun je beter dingen niet weten. Dat komt door internet, Facebook en Twitter. Je onkundig houden is sport voor de geest. Je leeft er langer door. Het is bloeddrukverlagend.”

“Ik vind het nuttig veel te weten.”

“Ik zie dan ook dat je steeds zieker in je hoofd wordt. Jij niet alleen, hoor. De algemene agressie die nu heerst, kun je verklaren door de grote problemen die de mensen niet aankunnen. Daar word je agressief van.”

“Ik ben niet agressief en ook niet ziek in mijn hoofd!”

“En je humor is ook weg, zoals ik laatst al zei. Ik maakte een grap. Maar ik meen het wel. Hoe beschaafder een samenleving is, hoe zwakker. Een zwakke samenleving is snel overvoerd. Die wordt angstig.”

“Dat valt niet terug te draaien.”

“Dat klopt. Dus worden we steeds angstiger en daardoor decadenter. We voelen intuïtief aan dat dit de laatste dagen van het onbezonnen genieten zijn. Morgen is die oorlog hier of is er een oorlog hier, is de armoede verder opgerukt en is de markt een zwarte markt, ik kan zo wel doorgaan... De gure wind die in dit land waait, komt niet door klimaatverandering, maar door de obesitas van kennis. Je goed informeren dient geen enkel doel. Integendeel.”

“Wie dom is, wordt overheerst.”

“Maar leeft geestelijk langer gezond.”

“En sterft eerder.”

“Ach, wie maakt dat over honderd jaar wat uit?”

