Ik sta naar een boom te kijken.

Er zijn hobbyclubs die zich hiermee bezighouden.

Maar dit is een actuele boom. Een boom uit het nieuws. Er is nogal wat om te doen.

Hij staat bij Artis. Al 41 jaar.

Die boom moet weg, zegt de gemeente.

Die boom moet blijven, zeggen omwonenden.

De plataan, want daar gaat het om, staat pal voor de entree van het Groote Museum van Artis aan de Plantage Middenlaan. Het gebouw is de afgelopen jaren gerestaureerd en gerenoveerd, en het moment dat het feestelijk zal worden geopend nadert.

En die boom staat in de weg.

Dertien jaar geleden stond er ook al eens een boom in de weg.

Een stuk verderop, richting Diemen, wilde men de boom van Nescio kappen.

Daar, op de Middenweg bij park Frankendael, maakt het fietspad al sinds mensenheugenis een slinger om een boom heen. De schrijver Nescio, een grote natuurliefhebber, schijnt daarvoor gezorgd te hebben.

Overijverige pennenlikkers van de gemeente wilden, Nescio was er niet meer om te protesteren, in hun streven alles recht en glad en recht te poetsen, die slinger uit het fietspad halen.

Tegenstanders stonden al klaar om zich met kettingen vast te ketenen aan de boom.

We fietsen gelukkig nog steeds om de boom van Nescio heen.

Nu ligt er langs Artis een recht pad, wil de gemeente een slinger in het fietspad voor het Groote Museum aanbrengen. Zodat de entree van het gebouw ook voor minder validen geschikt zal zijn. Daarvoor moet een zogenaamde hellingbaan worden gebouwd, is de fietser gedwongen naar links uit te wijken, en zal het fietspad een slinger krijgen.

Waardoor – men neme de gemakkelijkste oplossing – er een boom tussen fietspad en de rijbaan zal moeten verdwijnen.

De Plataan is het er uiteraard ook niet mee eens, gezien het A4'tje dat op zijn bast prijkt: ‘Deze boom staat nog, maar het gevaar is nog niet geweken.’ Op 23 maart had de boom geëxecuteerd moeten worden, maar dat ging, omdat er bezwaar was gemaakt, niet door.

We kunnen alle bomen in de stad goed gebruiken. Aldus de boom zelf op het A4'tje. Bovendien komt er, als hij wordt verwijderd, een gat in de historische bomenrij op de Plantage Middenlaan. En de reden, zo zegt de boom ook nog, om hem daar weg te halen is een slecht ontwerp.

Ik kijk nog eens. Een mooie boom kan ik het niet noemen. En het was de grote natuurliefhebber Koos van Zomeren die in zijn fraaie werk Het bomenboek het volgende schreef: ‘De plataan, met zijn laconieke, tomeloze groeikracht, is als stadsboom voorgoed passé.’

Maar ik kan het alleen maar met de boom eens zijn. Op alle punten.

Laat staan die boom!

Of anders: haal de kettingen maar uit het vet.

