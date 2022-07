Dit broedplaatsbeleid jaagt gentrificatie en segregatie aan

Net als betaalbare woningen heeft de stad ook betaalbare werkplekken en toegankelijke publieke ruimte nodig. Plaatsen waar het sociaal-maatschappelijke en het creatief-kunstzinnige elkaar ongedwongen kruisen en ontmoeten. Om duidelijk te maken dat wonen, werken, leven, leren en spelen georganiseerd kan worden op één plek. En bovenal dat het rechten zijn in plaats van een aan hoge transacties onderhevige voorwaarde.

Broedplaatsen zijn in potentie plekken waar dit allemaal samen kan komen. Plekken waar het individuele wordt gestimuleerd richting het collectieve, in solidariteit en met creativiteit. Omdat het in theorie betaalbare ateliers, werkplekken, publieke ruimten en soms woningen realiseert voor kunstenaars en creatievelingen (en af en toe personen zonder documenten), die zich vervolgens ook inzetten voor de omliggende buurt.

Maar uitgerekend het broedplaatsbeleid belemmert deze kans. Omdat het in de praktijk bijna altijd gentrificatie en segregatie aanjaagt. Vooral als het in kleurrijke wijken – in voormalige publieke ruimten zoals buurthuizen en scholen – overwegend witte en gesloten enclaves creëert. Waarna hippe horecaconcepten en ontwikkelaars gretig trekken naar plekken waar ze voorheen niet dood gevonden wilden worden. Wat de betaalbaarheid in het hele gebied langzaam bemoeilijkt, omdat met hun komst de prijzen worden opgedreven. Waarna niet alleen omliggende bewoners maar ook diezelfde ‘pionierende’ kunstenaars en creatievelingen worden verdrukt. Omdat deze plekken bijna altijd een tijdelijke functie hebben. En zo wordt dus precies het tegenovergestelde bereikt van wat het broedplaatsbeleid pretendeert te zijn.

Dat is vooral broedplaatsontwikkelaars aan te rekenen, die alle vertrouwen en middelen krijgen van de gemeente om zich ruimte in de stad toe te eigenen. En die vervolgens met een verouderd ‘deurbeleid’ de ruimte homogeen houden. Wat broedplaatsen namelijk ‘betaalbaar’ maakt, is de zogenaamde CAWA-eis. Om te mogen huren word je als kunstenaar of creatieveling getoetst op bepaalde diploma’s en werkervaring, waardoor bijvoorbeeld autodidacten, vmbo’ers en MBO’ers worden uitgesloten. Dus voor wie houden we precies die schaarse ruimte in de stad betaalbaar?

Een veelgebruikt tegenargument is dat ‘slechts’ 40 procent van de broedplaatsen CAWA-getoetst moet zijn. Dus dan is er toch ruimte om 60 procent ‘vrij’ in te richten? Maar zolang je de CAWA hanteert, stem je in met de belemmering om deze plekken 100 procent open te gooien voor de gemeenschap.

Overigens kunnen broedplaatsontwikkelaars ondanks die 40 procent nauwelijks tonen hoe ze de lokale gemeenschappen betrekken en versterken. De paar uitzonderingen bevestigen de regel. Natuurlijk helpt het als de huidige huurders duurzaam en dienstbaar de handen inéénslaan met lokale partijen. Dat gebeurt op sommige plekken gelukkig ook. Maar ontwikkelaars moeten zélf ruimte maken.

Het gaat vaak om gemeentelijk vastgoed dat per definitie van de gemeenschap zou moeten zijn. Daar hebben we geen frustrerende tussenpartijen voor nodig. Geef onze eigen wijkcoöperaties de ruimte en middelen (terug) zodat we zelf onze plekken kunnen bezitten en beheren.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al zijn columns hier terug.