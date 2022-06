Directeur Gorillas: ‘Amsterdam, word wakker, jullie beleid werkt averechts’

Flitsbezorging is van toegevoegde waarde voor de stad, betoogt Sadik Cevik, algemeen directeur van Gorillas Benelux, in dit opiniestuk. Hij vindt dat de gemeente Amsterdam slecht omgaat met innovatie.

De gemeente Amsterdam wil met alle macht flitsbezorgers uit de stad weren. Daar is dit jaar in alle beslotenheid beleid voor gemaakt. Helaas is dit beleid gebaseerd op willekeur, foute aannames en vals sentiment. Bovendien negeert de vertrekkend wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid, Marieke van Doorninck, onze branche volledig. Op meerdere uitnodigingen en handreikingen is ze niet ingegaan.

“Ik ben nog van de generatie die het niet erg vindt om even te lopen,” vertrouwde ze Het Financieele Dagblad onlangs toe in een interview. Ze behoort hiermee tot een alsmaar kleiner wordende minderheid die niet online koopt. Een minderheid die heel goed lijkt te zijn in het veroordelen van (meestal jongere) consumenten, die vaak naast van de supermarkt, bakker of slager gebruikmaken van online diensten zoals flitsbezorging. Vaart de gemeente de juiste koers met dit beleid van willekeur en uitsluiting?

“Een dienst mag een stad nooit overnemen,” zegt Van Doorninck, die de vergelijking maakt met Airbnb. Dat platform zorgde volgens haar voor ontwrichting van de stad. Die vergelijking met onze dienstverlening gaat niet op. Airbnb is gericht op toeristen, terwijl een derde van Amsterdam klant is bij ons. Wij bezorgen op elektrische fietsen bij honderdduizenden Nederlanders de boodschappen tot aan hun voordeur. Dat doen wij CO 2 -neutraal.

Baan in loondienst

Wij bieden duizenden mensen een baan in loondienst. Dit zijn vaak jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Wij behoren hiermee tot de top 250 grootste werkgevers van Nederland. Wij werken samen met ruim honderd Nederlandse ondernemers: één hele grote (supermarktketen Jumbo), maar meestal kleine ondernemers zoals lokale bakkers en boeren uit de omgeving. Zij verkopen een steeds groter wordend deel van hun producten via ons platform. Gorillas is van toegevoegde waarde.

Zijn er geen verbeterpunten? Natuurlijk wel. Daar waar onze dienstverlening schuurt, zijn wij in gesprek gegaan en hebben ons waar nodig en zo mogelijk aangepast. Wij kiezen nu voor grotere warehouses zodat onze activiteiten zoveel mogelijk binnen plaats kunnen vinden. De afgeplakte ramen worden ingeruild voor meer inkijk en eigenheid. Ook krijgt ieder warehouse een vast contactpersoon voor buurtbewoners en gaan we een uur eerder dicht om overlast in de late uurtjes te verminderen. Wij passen ons aan.

Kinderen eerder ophalen

De gemeente Amsterdam heeft bezwaren ten aanzien van de belofte boodschappen binnen tien minuten te bezorgen. Maar die zijn inmiddels achterhaald, want deze belofte hebben wij al een tijdje geleden losgelaten na feedback van onze klanten. Zij bestellen onder andere bij ons om de gang naar de supermarkt overbodig te maken. Zo is er ruimte om even die videocall af te maken, een half uur langer te sporten of de kinderen eerder van het kinderdagverblijf te halen. Wij zijn in feite niet anders dan pizzabezorgers en andere retailers en supers die over zijn gegaan op snel bezorgen.

De hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam, Jos Gadet, is overigens ruimdenkender. Stedelijke problemen als winkelleegstand, monofunctionele buurten en veiligheid kunnen volgens hem, met behulp van een concept als Gorillas, juist worden aangepakt. Hij ziet ook dat ons concept een buurtfunctie heeft, die ervoor zorgt dat de cohesie in de wijk toeneemt en arbeidsmarktparticipatie van jongeren in achterstandswijken wordt bevorderd.

New York en Rotterdam

De gemeente zegt niet alleen te staan in haar gekozen beleid en refereert aan steden als New York en Rotterdam. Onze ervaring met deze steden is toch echt anders. De gemeente Rotterdam heeft namelijk een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen die zich focust op de inpassing van toekomstige filialen van Gorillas in de stad. Heeft het pand de juiste bestemming? Biedt het voldoende ruimte voor personeel en fietsen? Is er plek voor laden en lossen?

Ook in New York ligt het net iets anders. Burgemeester Eric Adams heeft daar juist een uitgebalanceerde set voorschriften gepresenteerd die flitsbezorging in de stad mogelijk moet maken. New York wil ruimte geven aan innovatie. Misschien kan de gemeente Amsterdam eens bij hen meekijken?

Alles bij elkaar opgeteld werkt het huidige beleid van de gemeente Amsterdam averechts. Het is schadelijk voor de werkgelegenheid, het ondernemersklimaat, de innovatiecultuur en de duurzaamheidsambities van de stad. Houdt de agenda van van de gemeente voldoende rekening met onze werknemers, lokale ondernemers en klanten zoals studenten, jonge werkenden en gezinnen? Word wakker gemeente Amsterdam, maak beleid met ons en bouw mee aan de buurtwinkel van de toekomst.

Sadik Cevik, General Manager van Gorillas Benelux

