Dion Graus heeft meer verdenkingen op zijn kerfstok dan alle VVD-prominenten

Je weet dat je een politieke nerd bent als je op de eerste mooie lentedag binnen op je iPadje hebt zitten kijken naar het afscheid van 67 oud-Kamerleden. In my defence, er zaten een heel aantal mensen bij die ik daar echt zal gaan missen. Het grootste verlies, wat mij betreft is het vertrek van Joël (Jos) Voordewind (CU) ‘na vier termijnen spijkerbed’. Niemand deed intrinsiek meer voor mensenrechten – vluchtelingen – dan hij. En dat is geen makkelijke opgave. Of in zijn woorden: een hondenbaan. Want ondanks grote overwinningen, zoals het kinderpardon, was er vooral veel teleurstelling. Teleurstelling omdat de meerderheid van de Kamer helaas slechts selectief hecht aan internationale verdragen, of noem iets: het welzijn van kinderen.

Opmerkelijk was (en dit meen ik cynisch) dat van twee mensen geen afscheid werd genomen. Ondanks de heldere woorden: ‘positie Omtzigt, functie elders’, gaat Pieter namelijk helemaal nergens anders heen. Tenminste, als je met een burn-out thuiszitten niet als ‘elders’ beschouwt.

Vreemd genoeg lijken juist de mensen die het dichtst zitten op de heiligverklaring van Omtzigt, op dit moment het meest hun best te doen de arme man nog verder uit te putten: met wandeltochten die in deze paasthemaweek aan processies doen denken. Insinuerende peilingen over hoeveel zetels hij zou halen bij afsplitsing van het CDA. Doorspeculerende talkshows over ex-formatieverkenners die in hun verklaring over wiens woorden het allemaal heus niet waren, zó omslachtig waren, dat ik me afvraag of iemand überhaupt heeft geprobeerd geloofwaardig de handen boven Mark Ruttes hoofd te houden. Want natuurlijk was hij het. Al dan niet indirect.

Daar nog bij de types die geld inzamelen voor ‘symbolische bloemen’ in de Kamerfractie. Als je nog niet doodvermoeid was, dan zou je het ervan worden. En dan moet het debat over deze hele kwestie nog beginnen.

Andere grote afwezige bij het afscheid was Dion Graus (PVV). Ik meen dat hij, qua verdenkingen, op dit moment meer op zijn kerfstok heeft dan alle afgetreden VVD-prominenten in de hele geschiedenis bij elkaar. Met als dieptepunt het mensenhandelschandaal dat maar geen schandaal wil worden. Terwijl het nota bene plaatsvond in het Kamergebouw. 1194 mensen hebben bij de verkiezingen een voorkeurstem op hem uitgebracht. Hier staan ruim 1200 mensen tegenover die zijn ex, die deze zaak voor een rechter probeert te krijgen, steunen in de juridische kosten met een crowdfunding op gofundme.com. Belangrijk, want tot nu toe gleed elke verwerpelijkheid van Graus af. Een beetje zoals bij Mark Rutte. Je zou bijna een verband gaan zien. Die hele Ruttedoctrine gaat toch over het achter de schermen houden van allerhande zaken die het licht niet mogen zien. Zoals de gewenste functie elders, voor het Kamerlid dat hier bovenop zit.

