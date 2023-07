Dilan Yesilgöz was de enige in de Tweede Kamer die mij dag in dag uit, week in week uit steunde

Het is u vast niet zijn ontgaan: we zijn de afgelopen dagen overweldigd door het nieuws dat niet alleen het kabinet is gevallen, maar dat ook de premier afscheid neemt van ons. Dat is nogal wat; ik heb in mijn bewuste leven geen andere premier gekend. Maandag was alleen al daarom een historische dag; het is een geheel onverwachte afsluiting van een tijdperk.

Natuurlijk was iedereen daarom ook bezig met de vraag: wie wordt de volgende? In podcasts, in columns, op sociale media en in chatgroepen waren allerlei speculaties gaande, en het lijkt erop dat dat Dilan Yesilgöz zal zijn.

De wens is de vader van de gedachte, zeggen ze weleens, en dat is in mijn geval zeker waar; als er één vrouw is waar ik gigantisch veel respect en ontzag voor heb in het hol van de leeuw wat ze de politieke arena noemen, is het wel Dilan. Maar ik ben dan ook niet objectief, want Dilan was de enige in de Tweede Kamer die mij dag in dag uit, week in week uit emotioneel heeft gesteund en begeleid na het uitkomen van mijn boek en in de periode van de doodsbedreigingen. En ze was er niet alleen voor mij, maar ook voor bedreigde cartoonist Ruben L. Oppenheimer. Bovendien: ook mijn vrienden zijn gek op haar, omdat ze zich altijd zo onvermoeibaar heeft ingezet voor vrouwen- en lhbtq-rechten.

Maar de schandalige discussies op Twitter over haar mogelijke premierschap hebben me een lelijke realitycheck gegeven, furieus gemaakt en het optimisme uit m’n lijf gegrist.

Aan de ene kant heb je ongewassen racisten die vinden dat je geen ‘Turk als premier’ kan hebben, haar achternaam ‘onuitspreekbaar’ vinden en daarom alleen al ongeschikt. Aan de andere kant heb je mensen als Toon Beemsterboer, correspondent voor NRC, die tweet: ‘De kans is groot dat een Turkse immigrant de nieuwe partijleider wordt van een partij die zich nadrukkelijk profileert met een streng migratiebeleid. Nederland is compleet schizofreen.’

Nederland is compleet schizofreen. https://t.co/8yO42HRrob — Toon Beemsterboer (@beemsterbuma) 11 juli 2023

Toon realiseert zich natuurlijk niet dat de enige die schizofreen is linkse racisten zijn, die denken te kunnen bepalen voor een vrouw met een migratieachtergrond wat haar politieke ideologie, standpunten en idealen moeten zijn aan de hand van de kleurenwaaier die hij langs haar huid legt. De nieuwe Uncle Sam, gehuld in een progressief jasje. Ik vraag me ondertussen af wanneer witte mannen als Toon eens gaan stoppen met hun koloniale neigingen, zoals de diepgevoelde behoefte om mensen van kleur op te voeden door ze zijn moraal te dicteren.

Dat is een gigantisch problematisch vertrekpunt: ze slijpen hun messen alvast om straks bij alles wat Dilan zegt of vindt, haar te wijzen op haar komaf en huidskleur, en te dicteren dat ze niet buiten de randen mag kleuren, terwijl ze het debat bij een witte premier altijd op de inhoud zullen voeren. Dit zijn dezelfde mensen die Theodor Holman een ‘witte man’ noemen als zijn mening ze niet uitkomt. Ze pakken je afkomst van je af; zelfs dat recht dichten ze zichzelf toe. Een misselijkmakend mensbeeld.

Deze white allies, oftewel links-progressieve mensen die doen alsof ze mensen met een migratieachtergrond steunen om in hoge posities te komen in de samenleving, zijn geen haar beter dan de extreemrechtse mensen die je steunen zolang je de islam afzeikt en nooit kritisch bent over andere misstanden aan de rechterkant. Van beide groepen is hun steun en lof hartstikke voorwaardelijk. Ze laten je als een baksteen vallen zodra je ze niet naar de mond praat.

Dilan, houd moed!

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool.

Reageren? l.gul@parool.nl