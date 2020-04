Digitaal politiek bedrijven kent nogal wat obstakels

Vergaderingen van de Amsterdamse gemeenteraad hebben inmiddels een hoog VT Wonen-gehalte. Door de coronacrisis vergaderen raadsleden thuis, achter hun computer en dat biedt een mooie kans om eens naar hun interieur te kijken: de boekenkasten van wethouder Rutger Groot Wassink en raadslid Don Ceder (ChristenUnie), het uitbundige kunstwerk aan de muur van wethouder Touria Meliani en het dressoir van Wil van Soest van de Partij van de Ouderen. Jammer dat sommigen hun achtergrond blurden.

Politiek bedrijven via internet is de nieuwe werkelijkheid in deze tijd van social distancing. Dat is behelpen. De livestream met de Stopera was ook voor de corona-epidemie al berucht en om zijn blikkerigheid. Raads­leden moeten wennen: staat de microfoon uit of aan? Waarom ben ik niet in beeld? En als een ander aan het woord is, zijn nog altijd vier raadsleden in beeld, die met bevroren gezicht naar hun scherm turen, de jeuk aan hun neus verbijtend.

Het politieke debat komt op deze manier niet lekker op gang. Wie wil interrumperen, moet dat eerst melden via de chat en krijgt met enige vertraging het woord, waarmee de lol er wel een beetje af is.

Hoe dan ook, het is beter dan niets. De afgelopen weken ­vielen raadsvergaderingen uit en verliepen stemmingen via een ingewikkeld kunststukje – om in elk geval toch wat bestemmingsplannen er doorheen te krijgen. Dat is niet meer nodig.

De Eerste Kamer keurde deze week een wet goed die digitaal stemmen tijdens raadsvergaderingen toestaat.

Het is een tijdelijke wet en dat is maar goed ook. De digitale democratie kent nogal wat obstakels, nog los van slechte verbindingen en andere onwennigheden. Zo is inspraak alleen schriftelijk mogelijk, burgers mogen de raad niet live toe­spreken.

Wat voor gevolgen dit heeft, bleek afgelopen week tijdens een debatje over de plaatsing van achtstegroepers op de middelbare school. Elk jaar levert deze matching teleurstellingen op voor leerlingen die op een school terechtkomen waar ze eigenlijk niet naartoe wilden. En elk jaar belanden de bijbehorende emoties via insprekende ouders in de raadszaal.

Dat zwengelt dan een uitvoerig debat aan. Dit jaar duurde de bespreking over matching, bij gebrek aan inspraak, exact vijf minuten. Want wat is een optreden nog waard zonder publiek?

Peter Nicolaï, advocaat in Amsterdam en senator namens de Partij voor de Dieren, stemde afgelopen week als enige tegen de wet om digitaal te kunnen stemmen. Hij vindt goed debat essentieel bij het uitoefenen van democratische controle en daarvoor moeten politici elkaar in de ogen kunnen kijken.

Wat Nicolaï betreft moet de gemeenteraad desnoods een zaal in de RAI afhuren om met z’n vijfenveertigen op anderhalve meter van elkaar te kunnen vergaderen. De Eerste en Tweede Kamer komen voor belangrijke debatten ook bijeen, zij het in beperkte omvang. Waarom de gemeenteraden dan niet?

Nicolaï heeft een punt. Aan de andere kant is het ook begrijpelijk dat de raad niet bij elkaar komt als diverse, vooral oudere, leden zich kwetsbaar voelen en niet naar de Stopera durven te komen.

Op dit moment draait de gemeentepolitiek op halve kracht. Vergaderingen zijn samengevoegd, besluiten uit­gesteld en insprekers buiten­gesloten. Dat kan niet lang duren. Net als scholen, bedrijven, sportclubs en ondernemers doen, zal ook de lokale politiek een manier moeten vinden om zich aan te passen aan de 1,5 metersamenleving. Juist in deze tijd, waarin kabinet en burgemeester vergaande ingrepen doen in ons dagelijks leven, is democratische controle essentieel.

