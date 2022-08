Dier moet dood om domme menswezens te beschermen

Het was zeker niet hoe ik mijn ochtend had gepland. En het kwam ook allesbehalve goed uit. Maar naast dat ik me best vereerd voelde, was het vooral een principekwestie dat ik haar haar gang liet gaan, hoewel het hele proces ruim twee uur duurde en ik me gedurende die tijd amper durfde te bewegen.

Marieke, mijn kip, heeft vanmorgen een ei op mijn schoot gelegd.

Het is niet de gebruikelijke gang van zaken. Maar we hebben een vlooienplaag in de ton waar ze normaal mijn ontbijt achterlaat, dus die staat tijdelijk afgesloten en volgespoten met een diervriendelijk verdelgingsmiddel (ik weet ook niet zo goed hoe deze woorden samen kunnen gaan). Vandaar dus dat ze haar ei nu even elders kwijt moest en daarvoor koos ze ofwel uit wraak ofwel uit liefde vanmorgen voor mij.

Dit toelaten en dan vooral ook zo min mogelijk bewegen terwijl ze zichtbaar flink zat te persen – het is nogal een bevalling, zo’n groot ei uit zo’n klein kipje – is wat mij betreft een principekwestie omdat ik vind dat mijn dieren zo veel mogelijk dier moeten kunnen zijn. En daarmee bedoel ik dat ik de dieren om mij heen zo veel mogelijk hun goddelijke gang wil laten gaan, zonder bemoeienissen van mijn kant.

Zéker als het gaat om kippen, de meest voorkomende vogel in dit land, hecht ik eraan de twee exemplaren in mijn tuin zó veel vrijheid te geven dat het een minuscuul beetje goedmaakt hoe zoveel miljoen industrie-exemplaren hun miserabele zes weken durende leven op minder dan een A4'tje ruimte moeten lijden.

Terwijl ze daar zo bezig was – snavel open, haar blik op oneindig –moest ik denken aan Freya de walrus. Al een tijdje was ze in haar eentje op zwerftocht en trok ze langs de kusten van Nederland, Schotland en Zweden naar Noorwegen. Dit gevolgd door een behoorlijk publiek, want goed voor Instagramstories was ze. Vooral als ze weer eens iemands rubberboot had beklommen. En ondanks waarschuwingen dat een walrus levensgevaarlijk is wanneer je te dicht in de buurt komt, bleven mensen, zelfs met kleine kinderen, selfies maken en poseren op soms minder dan een meter afstand.

Dat de Noorse autoriteiten haar vorige week uiteindelijk hebben afgemaakt was in dat opzicht voorspelbaar. Want het mechanisme is triest: walrus leeft gewoon haar leven, mensen zijn debiel en dus riskeren ze hún leven voor een socialmediapost. Autoriteiten willen de kans op schadeclaims van slachtoffers beperken en dus moet het dier dood om domme menswezens te beschermen.

Een beetje zoals de vogelgriep. Dat die ziekte zich makkelijk verspreidt komt doordat wij zonodig heel veel kippen op bijna geen ruimte willen proppen. Al ruim honderdduizend dieren werden de afgelopen twee weken ‘geruimd’ zoals ze dat dan noemen, ‘ter bescherming’.

Dierenliefde is niet zelden egocentrisme.

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.