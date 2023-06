Die zwarte vrouw van vier meter vind ik groot en grappig, maar zegt mij niets

Fragment van een e-mail aan mijn vriend K.

‘...dus ik dacht: stel nou dat die Russische tank op het Leidseplein van brons was, of gebreid, of van menselijke botten, zou het dan meer een kunstwerk zijn? Zou de zeggingskracht groter zijn? Helpt het dan beter de vrede te bevorderen?’

Ik geloof het niet.

Mijn lieve vriend wijlen Theo van Gogh zei dat je nooit grappen moest maken over slechte kunst omdat je nimmer weet hoe een kunstwerk later wordt beoordeeld en gezien. Ik vond dat wijs. (En hoe waar: we zaten toen met Keith Haring in Bodega Keyzer tegenover het Stedelijk; Theo ging hem interviewen omdat hij een kunstwerk maakte voor dat museum. Haring kreeg constant burgerlijke stront over zich heen in de trant van: is dit nou kunst? Keith spiegelde zich aan Karel Appel, die ook een kunstwerk had gemaakt in dat museum en precies hetzelfde had gehoord. Ook de uitspraak: ‘Ik heb liever een peer dan een appel, hahaha!’ En kijk eens: om toch nog wat publiek te trekken stelt het Stedelijk, dat eigenlijk geen museum meer is voor mensen zoals jij en ik, nu weer Keith Haring tentoon.)

Die zwarte vrouw van vier meter in Rotterdam vind ik vooral groot en grappig, maar zegt mij verder niets. Ik ben destijds door mijn vriendin Judith, die zelf beeldhouwster was, opgevoed met Henry Moore, Barbara Hepworth, Theresia van der Pant, Charlotte van Pallandt en dan vind je weinig aan zo’n groot naturalistisch beeld, hoe lief, aardig en oprecht de intenties ook mogen zijn.

‘Maar het schuurt en het roept nogal wat reacties op, vooral racistische.’

Helaas wel, en ik geloof wel dat het een eerbetoon is aan een gewone zwarte vrouw, maar het raakt me niet.

Een ander groot kunstwerk, over een zwarte man, dat enorme porseleinen beeld van Michael Jackson van Jeff Koons, goud van kleur, met zijn aap Bubbles: dat vond ik pas ‘schuren’ (vervelend modieus woord trouwens) en veelzeggend. Een icoon gekwadrateerd. Michaels gezicht was wit en hij koesterde de aap in zijn armen als een kind. Het zien deed aan alle kanten pijn, het was zo absurd dat je erom moest lachen en de ambiguïteit droop ervan af. Het beeld was net zo immoreel als moreel. Of beter: het had geen duidelijke moraal. Het vatte de wereld van dat moment ‘kunstig’ samen. Dat vond ik artistiek.

‘Genieten van kunst, beste K., is een egoïstische bezigheid en moet zo blijven.(...)’

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.