Die stokoude liquidatie kan ook voor hen herleven

Zelf was ik op 17 mei 2004 op de Apollolaan in Zuid, kort nadat de malafide vastgoedbaron Willem Endstra daar was neergeschoten – maar waren Ali N. en Özgür C. daar óók? Het is wonderlijk negentien jaar nadien schuin achter de verdachten te zitten die in het Amsterdamse gerechtshof opnieuw terechtstaan voor de liquidatie.

Ik kreeg die dag in de hitte van het moment een dikke bon voor het op de stoep parkeren en ontsnapte nét aan agenten die me achterna zaten omdat ik op weg naar een politiebron een afzetting negeerde (de aller-buitenste hoor, ik vertrapte geen sporen). Ik móést voor de deadline hard krijgen dat Endstra zojuist in kritieke toestand naar het ziekenhuis was gebracht.

Ik was 29 en zat een jaar of zeven bij Het Parool, maar de enige twee verdachten die nu fysiek aanwezig zijn in het hof, waren nog een stuk jonger. N. was 19, zijn neef C. 23. De adolescenten zouden Endstra voor de liquidatie hebben geobserveerd.

Willem Holleeder kreeg inmiddels levenslang voor het aanjagen van ook deze moord, een ijkpunt in de Amsterdamse onderwereldgeschiedenis, maar een trits andere prominenten uit het milieu van destijds volgt met speciale belangstelling de appèlzaak van de in 2016 vrijgesproken neven en hun gewezen vriend Ziya G. (49). (Die blijft wijselijk in Turkije, dat geen onderdanen uitlevert.)

De aanklagers hopen dat het hof de neven 8 jaar oplegt voor medeplichtigheid, en G. 9 jaar. De advocaten vragen opnieuw vrijspraak.

Hoe het rond Endstra’s liquidatie zat, het gerechtshof mag het zeggen, maar de neven leiden een half leven later inmiddels totáál andere levens. Justitie weerspreekt niet dat C. inmiddels huisvader is, die met drie tienerkinderen en een pasgeboren tweeling nét rondkomt van een uitkering.

N. moet zich elke zittingsdag haasten omdat hij als alleenstaande vader eerst zijn zoon naar school moet brengen. Hij heeft onlangs een bedrijf in iets met duurzaamheid opgericht – naast zijn carrière als gevierd bespeler van de saz, de Turkse luit.

Ik bekijk het ene moment de videopresentatie waarin justitie de neven een uur lang minutieus neerzet als uitvoerders onderin de strakke moordorganisatie. Buiten de zaal spreek ik de vriendelijke mannen over dagelijkse dingen.

Het is op zoveel manieren een curieus strafproces. Endstra had zijn gewelddadige dood in vijftien geheime gesprekken met drie rechercheurs uitentreuren voorspeld. In de jacht op bewijs beraamde de recherche verbluffende maar vruchteloze undercoveroperaties. Getuigen stierven onder verdachte omstandigheden. In de veroordeling van Holleeder verklaarde het hof ook de huidige verdachten alvast schuldig.

Meerdere criminelen die in bijna twee decennia mijn pad kruisten, volgen mijn verslaggeving met speciale interesse, omdat die stokoude liquidatie ook voor hen kan herleven.

Allemaal zijn we even benieuwd hoe dit belegen misdaadhoofdstuk afloopt.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

