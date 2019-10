Die Ruinerwold-familie? Hoogstens iets voor de EO

Mijn Ruinerwold-belangstelling is aan het afnemen. Geen kelders, geen lijken die opgegraven moeten worden, geen verkrachtingen, geen kinderen die films naspelen of een eigen taal hebben ontwikkeld of ’s nachts uit stelen gaan.

Ik zie er vooralsnog geen Netflixdocumentaire in. Hoogstens iets voor de EO. Het is namelijk de zoveelste sekte met z’n eigen geloofje en eigen rituelen.

De goeroe schijnt ene Josef B. te zijn. Een Oostenrijker. Hij is gearresteerd. En de vader des huizes (67) is ook opgepakt. Waarvan worden zij verdacht? ‘Van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling door het benadelen van de gezondheid van anderen. Ook zou er sprake zijn van witwassen.’ Ik las ergens dat ze ‘hun eigen Utopia wilden bouwen’.

Stel dat ik advocaat van deze sekte zou zijn, dan zou ik betogen dat zij niets anders doen dan het uitoefenen van hun eigen godsdienst. Ja, de bijna volwassen kinderen moesten af en toe vastgehouden worden om zich totaal aan de god te wijden. “U moet, edelachtbare, het huis zien als een klooster en de kloosterlingen hebben, net als andere kloosterlingen, geloften afgelegd waaraan zij zich moesten houden. En zij deden dit over het algemeen vrijwillig.”

Overigens, wanneer benadeel je iemands gezondheid? Als ik nou mijn buurvrouw volstop met romige taartjes en kroketten en zij wordt alsmaar dikker (‘’t is net een kikker’), benadeel ik dan ook de gezondheid van anderen? Mijn eigen vrouw propt me eveneens elke dag vol met Ottolenghilekkernijen en Ducasseheerlijkheden. Moet ik haar laten arresteren?

Die Ruinerwoldse kloosterlingenfamilie had haar eigen moestuin, waarvan men at. Dat wordt nota bene door de politiek gepropageerd! Laat ik u zeggen, ik ken godsdiensten die er veel gevaarlijker ideeën op na houden.

In hoeverre mag een vader trouwens bepalen wat zijn kinderen doen of niet? Wanneer ga je als vader de fout in? Is dat wanneer je je kinderen buitenlucht onthoudt? Zo gezond is die niet. Er is leerplicht, maar hoe erg is het als je je kinderen zelf leert lezen en rekenen uit de Bijbel?

Die familie is gewoon een beetje mal, zwaar gelovig in een charismatische Oostenrijkse gek en ze hebben wat met geld gesjoemeld.

Oi!

Als het een school was, zou minister Slob haar misschien hebben gesloten. Maar verder… Niks aan de hand.

Laat er in Ruinerwold in godsnaam wat gebeuren, want het verhaal wordt steeds saaier.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl