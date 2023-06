“Holman! Ik weet ongeveer hoe het zit. Prigozjin schijnt miljardair te zijn. Een huurleger van 40.000 man kan hij makkelijk onderhouden. Vooral als dat leger voor het grootste gedeelte bestaat uit geronselde gevangenen waarvan de helft in de strijd sterft. Het is gewoon een bedrijf met 40.000 werknemers. Nou… Facebook en Google hebben het tienvoudige.

Maar waarom wil iemand een leger? Waarom gaat de miljardair niet stilletjes z’n leven leiden? Waarom besteedt hij zijn vele geld niet aan iets nobels? Waarom wil hij geen mensen redden, maar mensen doden? Je zou kunnen zeggen: omdat het een slecht mens is. Maar dat is makkelijk. Oorlog kan je ook om goede redenen voeren toch?

Ik denk dat ik het antwoord weet. Dat heeft met onze oerdriften en met de oermens te maken. Alles wat de oermens deed geeft het leven zin: neuken, eten, jagen en vechten. En dan rond het vuur stoere verhalen vertellen. Dat vinden wij toch ook leuk, nu we hier bij de barbecue zitten?

Vechten is dus veel leuker dan een land besturen. Een land besturen is eigenlijk stomvervelend. Nooit is iedereen tevreden. Ben jij tevreden, is het volk kwaad.

Maar wie gedood heeft, heeft macht, en wie macht heeft, heeft geen geld nodig, hoeft niet te besturen, kan alle vrouwtjes krijgen die hij wil, krijgt gratis eten en drinken en iedereen hangt aan zijn lippen. Daarom willen mannen graag vechten. Vechten erotiseert. Juist in deze tijd waar de man aan mannelijkheid heeft ingeleverd.

Ja, Holman, daar kijk je van op. Die Prigozjin is meer man dan die oude knar van een Poetin die net zo oud is als jij. Je weet het zelf: mannen zoals jij kunnen niet meer vechten. Die kunnen bevelen geven en slappe plasjes doen. Meer niet. En mannen zoals jij moeten ook nog keurig leven.

Ik bedoel: je mag niet schreeuwen, je moet afstandelijk zijn anders ben je grensoverschrijdend bezig. Maar Prigozjin kan doen en laten wat hij wil. Wie niet luistert, schiet hij neer. Vrouwen pikt hij van de straat. En zijn mannen die snel zijn gabbers worden, haalt hij uit de bajes. Kan je mee lachen. Hebben allemaal een verhaal.

Dan lééf je, Holman. En als je dan ook de machtigste man van het land kan treiteren…

Kortom: Prigozjin gaat uitstekend met zijn geld om. Hij heeft gigantische lol in zijn leven. Hij staat op het toneel en de hele wereld zit in de zaal.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.