Die oeverloze strafprocessen veroorzaakt justitie zélf

Het lukt justitie maar niet geruchtmakende strafprocessen in behapbare brokken op te knippen – hoewel dat een vurige wens is van velen. Ook deze week liep het weer in de soep, in twee zaken over de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank smeedt die toch weer tot één megaproces.

Nadat Peter in juli 2021 in de Leidsebuurt was neergeschoten en de vermoede daders al na drie kwartier waren gepakt in hun vluchtauto vol bewijs, leek hun strafproces een makkie – hoe diep triest de moord ook is.

De Amsterdamse rechtbank dacht de zaak tegen de ‘uitvoerders’ in juni in krap twee zittingsdagen te kunnen afdoen. Op 14 juli waren de vonnissen gepland.

Tot de officieren van justitie in juli plotseling op de proppen kwamen met de getuigenissen van de Poolse bedreigde getuige ‘5089’. Die bleek al vanaf 2 november 2021 uitvoerig te hebben beschreven hoe zijn landgenoot Krystian M. hem trots had bijgepraat over zijn opdracht een journalist te laten doodschieten, omdat die samenwerkte met kroongetuige Nabil B. tegen Ridouan Taghi en consorten. De aanklagers betoogden dat ze de brisante verklaringen pas konden inbrengen nadat met de getuige op 30 juni een beschermingscontract was gesloten, maar advocaten en de rechtbank waren begrijpelijkerwijs ontstemd.

De rechtbank brak het proces open opdat alle partijen dat pak verklaringen konden bestuderen. Dat gaf een nieuw probleem. Een van de rechters is naar een ver buitenland geëmigreerd. In principe moet de behandeling van de zaak over vanwege de vervangende rechter in de driekoppige ‘zittingscombinatie’.

Intussen waren óók drie nieuwe verdachten in een parallel proces aangeklaagd. Krystian M., die de moordenaars zou hebben aangestuurd, plus twee mannen die filmpjes van de zwaargewonde De Vries zouden hebben verspreid om de maatschappij maximaal te schokken.

Dinsdag besloot de rechtbank dat hun zaak moet worden samengevoegd met die tegen de vermoede uitvoerders, zodat alle verdachten, advocaten en de rechters een zo compleet mogelijk beeld krijgen.

Mijn gedachten gingen terug naar de reden waaróm justitie processen niet meer eindeloos wil laten uitdijen. Het finaal uit de hand gelopen Amsterdamse liquidatieproces Passage. Inclusief het hoger beroep volgde ik die megazaak tien (10!) jaar lang.

‘Nooit meer Passage,’ klonk het achteraf in de justitiële wandelgangen. Toch, van het lovenswaardige streven processen beknopt te houden, komt geregeld weinig terecht door toedoen van justitie zelf.

Ook het oeverloze liquidatieproces Marengo tegen Ridouan Taghi cum suis sukkelde deze week weer voort. Veel moet opnieuw omdat justitie de laat vanuit Colombia ingevlogen Saïd Razzouki toch maar weer in het lopende proces heeft gevoegd. Voor hem moet van alles worden herhaald, terwijl advocaten van medeverdachten al aan het pleiten zijn.

Arme nabestaanden van de slachtoffers, die de zaak maar niet kunnen afsluiten.

