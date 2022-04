Die lul van een Melancholitus moet niet steeds mijn strot afknijpen

Al weken bezoekt hij me ’s morgens, vaak tegen vijven. Met zijn volle gewicht klimt hij boven op me, smoort mijn gezicht met mijn kussen, legt hij zijn knotsen van handen rond mijn nek en knijpt mijn keel dicht. Mijn ogen schieten open en paniekerig kijk ik hem aan. “Wat doe je? Je hebt niets bij mij te zoeken. Sodemieter op!” Hij luistert niet. Hij drukt op mijn slapen en pompt steeds opnieuw dezelfde gedachtes in mijn kop. ‘Het gaat voorbij. Allemaal voorbij. Straks hebben ze je niet meer nodig. Nu al niet. Je verliest het. Je bent alles aan het verliezen.’

Ik heb hem een naam gegeven: Melancholitus. Ik ken hem al mijn hele leven. Als kind kon me een raar droevig gevoel overvallen als ik einde zomer het zonlicht zag afnemen op ons rood bakstenen dak. “Deze dag komt nooit meer terug!” riep mijn vader vaak lachend, maar met lichte waarschuwing in zijn stem: maak er wat van, straks is het te laat. Hij had gelijk natuurlijk, de imprint is uitstekend. Maar hoe kom je met deze wetenschap in het reine?

Mijn kinderen zijn inmiddels tien en twaalf. Jong. En toch, de contouren van de mannen die ze gaan worden meen ik al te kunnen zien. Ze hebben me steeds minder nodig. Lang niet meer elke dag klinkt bij het naar bed brengen een stemmetje vanonder een deken dat zegt: “Welterusten mama. Blijf je nog even bij me?”

Het automatisme van het handje dat in het mijne glijdt als we de straat oversteken, is verdwenen. Hun handen zitten in hun eigen zakken. Ik zie het gebeuren en ben trots omdat het zulke leuke mensen aan het worden zijn. Echt. Maar dan moet die lul van een Melancholitus niet steeds mijn strot afknijpen. Want het is lastig van de dagen te genieten als je almaar denkt aan wat voorbijgaat.

En dan op een morgen heb ik er genoeg van. Het is klaar, Melancholitus, we gaan iets doen wat je zal aanstaan. Ik spring mijn nest uit en roep tegen de jongste: “Kom, we fietsen naar Madame Tussauds!” Een uur later staan we oog in oog met Michael Jackson, die blijkbaar niet gecanceld is. We geven Hazes senior een schouderklop, maken een vlog met Enzo Knol en ik leg uit wie Gandhi was. Het is een toeristenfabriek, maar leuker dan ik dacht. Want deze kitschparade raakt aan de menselijke behoefte tot vasthouden. Wassen beelden. Gestolde geschiedenis.

Halverwege de route staat een kerel met een bak vloeistof. Willen we onszelf vastleggen? We stropen onze mouwen op en zakken tot onze ellebogen in de warme was. De man gaat aan het werk en geeft ons uiteindelijk een pakket mee inclusief lichtgevend draaiplateau om het eindresultaat op te etaleren.

Die avond klik ik het lampje aan. En daar staat het. Mijn zoons handje verstrengeld in de mijne. Ik aai zijn haar. Dan klinkt vanonder het dekbed: “Welterusten mama. Blijf je nog even bij me?” Ik knik. “Ja lieverd. Jij ook bij mij?”

