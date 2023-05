Die lieve Alfredo en Maria spreken nu in oorlogstaal over de vluchtelingen in Italië

Fragment van een e-mail aan mijn dochter:

‘(…) en dus kocht ik de krant Il Tempo en kreeg ik het regionale blad Corriere di Viterbo er gratis bij. Tot mijn verbazing las ik niks over Oekraïne en Rusland. Wel veel economisch nieuws, dat ik niet begreep (‘Alle dossiers liggen op tafel,’ luidde een kop) maar daar stond veel sport tegenover.

Het meeste nieuws gaat hier over vluchtelingen.

Ook in de gesprekken met de mensen die we kennen. Dat is niet meer het gezellige ‘Hallo Alfredo en Maria, come state voi ?’ (Hoe gaat het met jullie?) maar hun welkomstwoorden zijn ‘eng’, want het onderwerp wordt meteen aangesneden en uit men in oorlogstaal.

In oorlogstaal beargumenteert men naargeestige opinies met een stapel nog naargeestiger meningen. “Ze moeten hier opdonderen want het zijn verkrachters. En als zij niet weggaan, schiet ik ze overhoop. Want dit is ons land...” Et cetera. Ik word er wanhopig van, zie de wanhoop in hun ogen en ook in die van de vluchtelingen, die ik overigens vooral op de Italiaanse tv zie.

Die lieve Alfredo en Maria zijn behoorlijk geradicaliseerd. Het is een wet: wie onzeker is, gaat radicaler denken. Wie radicaler gaat denken, gaat radicaler handelen. En wie radicaler gaat handelen, rechtvaardigt mettertijd geweld, waaronder moord en doodslag.

Ik merk het bij mezelf: uit mijn mond komen vredelievende klanken, omdat ik graag beschaafd wil zijn, maar omdat ik oud en ziek ben en ik de naderende dood in z’n hok probeer te houden door mee te lachen, in de schaduw te zitten en me jong te kleden (heb hier witte sneakers gekocht), voel ik desondanks de onzekerheid toenemen en radicaliseer ik ook.

Ik zeg niet meer wat ik werkelijk denk, want ook mijn diep morele gedachten bestaan tegenwoordig nog slechts uit lijstjes van mensen die ik graag dood wil zien waardoor het een stuk beter zou gaan met de wereld. (Poetin moet hetzelfde hebben als ik, maar dan gespiegeld, als je begrijpt wat ik bedoel.)

Ik weet niet of het allemaal wartaal is wat ik je schrijf, maar ik deel het je mede omdat ik zulke monologen van mijn vader graag had gehoord. Toen ik zo oud was als jij nu, was hij al dood. En in en na mijn pubertijd lukte het me niet inzage te krijgen in zijn manier van denken. En wat hij dacht had ik sowieso geridiculiseerd, want ik ridiculiseerde alles van hem. Enfin, morgen... (...)’

