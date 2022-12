‘Die kerstboom helemaal rechts, die heb ik hier een paar jaar geleden geplant’

We liepen met de hond door het stukje rafelbos langs de Ooster Ringdijk.

Bij de kleine zandvlakte met het bankje kwam een man achter wat struiken vandaan.

Hij had een telefoon in zijn hand.

“Hallo,” zei de man.

“Hallo,” zeiden we terug.

“U zult zich wel afvragen wat ik hier doe.”

Die vraag was nog niet bij me opgekomen. Bovendien ken ik niet iedereen die in deze groenstrook rondscharrelt, misschien was hij een van de flatbewoners.

“Ik kwam naar mijn boom kijken.”

Ik keek hem vragend aan.

“Mijn boom. Ik kwam naar mijn boom kijken.”

Hij wees.

Tussen hem en het water stonden bomen. Welke boom bedoelde hij?

M. had me al eens gewezen op een grote en een paar kleine bomen die daar stonden en die niet helemaal in het landschap pasten.

Kerstbomen.

En daar bleek het om te gaan.

“Die helemaal rechts,” zei de man. “Die heb ik hier een paar jaar geleden geplant. Tussen kerst en oud en nieuw. Er zat nog één kerstbal in die ik vergeten was. Ik wist dat er al een paar stonden, en daar heb ik onze boom naast gezet.”

Waarom hier, vroeg M. En of hij hier woonde.

“Nee, ik woon in West. Maar ik ken dit prachtige stukje groen toevallig.”

Hij lachte er een beetje bij, en ik dacht meteen dat hij hier een liefdesavontuur had beleefd. Maar daar durfde ik natuurlijk weer niet naar te vragen.

“En ik kom elk jaar een paar keer terug om de boom te fotograferen. Wilt u de foto’s zien?”

We bedanken vriendelijk.

“Hij groeit niet erg, maar ik vind wel dat hij er steeds beter uit gaat zien.”

Hij haalde zijn neus op.

“Echt een prachtig stukje natuur hier,” zei de man.

Hij borg zijn telefoon op in een van zijn jaszakken.

“En gelukkig nog onaangetast.”

Hij haalde een zakdoek tevoorschijn en snoot zijn neus. Zonder op een reactie te wachten, ging hij verder.

“Er heeft nog geen wethouder overheen geplast, bedoel ik. Zo’n overambitieus type dat niet opvalt in de gemeenteraad ondanks zijn frivole stropdassen.”

Hij snoof verachtelijk.

“Als zo iemand weet krijgt van zo’n wild stuk groen hier, dan gaat hij er een heel project van maken. Dat er van die lullige, lage hekjes komen om grond af te schermen. En paadjes. Liefst natuurlijk geasfalteerd zodat je geen vieze schoenen krijgt.”

“Hè ja,” zei ik, “een officieel park met de naam van een bestuurder van wie niemand gehoord heeft.”

“Bordjes met Verboden op het gras te lopen,” zei de man.

“Honden alleen aan de lijn en verplicht poep opruimen.”

“En overal lantaarnpalen.”

“Ja,” zei ik, “of ze bulldozeren de hele boel weg en plat en zetten er huizen neer. Leve de gentrificatie!”

De man deed of hij het niet had gehoord.

“En alle fremdkörper moeten dan weg, want alles wat niet naar orde neigt, is verdacht.”

Hij wees naar zijn boom.

“Kijk hoe gelukkig die boom daar staat.”

We keken naar de kerstboom die daar inderdaad zielsgelukkig bij zijn stamgenoten stond.

“Wij houden het allemaal in de gaten,” zei ik.

De telefoon van de man ging.

Jammer genoeg was het geen ringtone van een kerstlied.

