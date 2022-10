Die frustrerende bureaucratie in de zorg saboteert alle vernieuwing

Mijn buurvrouw heeft onlangs een grote operatie ondergaan en zit nu in een pittig revalidatietraject. Het valt allemaal niet mee. Ze heeft veel last van kortademigheid door vastzittend slijm en voelt zich enorm zwak. “Had ik maar niet blijven roken en een beetje aan mijn conditie gewerkt voor de operatie,” verzucht ze, “dan was ik vast wat sneller opgeknapt.”

Dat is helemaal geen gekke gedachte, want er is inmiddels een karrenvracht aan ervaring met programma’s om mensen die binnenkort een grote medische ingreep moeten ondergaan tevoren in betere conditie te brengen. Met een trainingsschema, interventies om te stoppen met roken, optimaliseren van de voeding en mentale ondersteuning worden patiënten zo fit mogelijk klaargestoomd voor een operatie.

Het idee is dat de kans op complicaties daarmee afneemt en mensen sneller herstellen en zich weer beter voelen. Dat is precies wat deze ‘prehabilitatie’-programma’s bereiken, zoals inmiddels met veel succes is aangetoond bij onder anderen kankeroperaties, hart- en longingrepen of grote orthopedische chirurgie. Het is niet alleen fijn voor patiënten, maar ook enorm kostenbesparend, want complicaties rond de operatie zijn peperduur.

Helaas wordt deze mooie behandeling slechts sporadisch aangeboden aan patiënten. Het is onbegrijpelijkerwijs geen onderdeel van reguliere zorg en wordt alleen als verbeterproject bij sommige ziekenhuizen uitgevoerd. Als het project voorbij is, stopt het programma, want dan is er geen geld meer om het te doen.

Het is illustratief voor de manier waarop in de gezondheidszorg vernieuwing en verbetering zo extreem moeizaam onderdeel worden van routinezorg. Talloze projecten worden succesvol afgerond met mooie uitkomsten voor patiënten en vaak aanzienlijke kostenbesparingen. De barrières om het vervolgens toegelaten te krijgen tot gewone verzekerde zorg zijn echter bijna onneembaar.

Ook is het totaal onmogelijk geld dat vrijkomt in ziekenhuizen door minder complicaties en een kortere ligduur na een operatie over te hevelen naar verpleegkundigen, diëtisten en fysiotherapeuten buiten het ziekenhuis die de prehabilitatie uitvoeren. In het geval van conditieverbetering voor een grote operatie vinden de bureaucratische zorgregelaars zelfs ‘dat er nog te weinig wetenschappelijk bewijs is’.

Dat is dan plotseling wel extreem streng van diezelfde regulerende instanties die het geen probleem vinden om onzinnige knieoperaties, absurd laboratoriumonderzoek bij de huisarts, snotterpoli’s en baby-yoga met droge ogen tot het verzekerde pakket te laten behoren. Om nog maar te zwijgen van nieuwe en astronomisch dure kankermedicijnen, waarvan bij 90 procent geen enkel bewijs is dat ze de kwaliteit van leven verbeteren.

De inzet van het kabinet is om geld te besparen onder de vlag van de nieuwe buzz-term ‘passende zorg’, maar het ontbreekt aan concrete plannen. De eerste stap zou dan toch echt moeten zijn om die moddertrage en frustrerende bureaucratie die vernieuwing saboteert op te ruimen en alle flauwekulzorg uit het pakket te verwijderen. Passende zorg is gewoon gezondverstandzorg.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.