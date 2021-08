Die ene seizoenkaart ontbreekt, als een vest waarvan een knoop mist

Lekker belangrijk, al die transfergeruchten. De Ajacieden in míjn bubbel hadden maandag wel wat belangrijkers te bespreken. Er was goed nieuws: Ajax geeft gehoor aan onze smeekbeden en herintroduceert volgend seizoen de fysieke seizoenkaart.

Voor wie het gemist heeft: Ajax verbijsterde recentelijk de aanhang met de terloopse mededeling dat de seizoenkaart dit seizoen een app is, waarin voor elk thuisduel een e-ticket klaarstaat, met een QR-code.

Nog los van het feit dat niet iedereen smartphone heeft: dat kan niet. Álle voetbalsupporters bewaren hun seizoenkaarten en koesteren hun collectie. Uitzonderingen bestaan niet. Die van dit seizoen zou voor mij kaart 29 zijn geweest. De eerste 24 heb ik ingelijst; voor de zomer van 2023 stond de aanschaf van een grotere lijst gepland, voor dertig stuks. Die app… de ondraaglijke kilte van de moderne tijd.

Enfin, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Maar één probleem is nog niet opgelost: van dít seizoen hebben we geen seizoenkaart. Dat is als een badkamerwand waarin een tegel ontbreekt. Een vest waarvan een knoop mist. Het kan niet. Als het om dit soort zaken gaat, zijn supporters dwangneuroten.

Hier is mijn suggestie. Ajax heeft de laatste jaren de sympathieke gewoonte om de jaarkaarthouders voor aanvang of juist na afloop van het seizoen een souvenir toe te sturen. Een sjaal met je naam erop. Een lederen portefeuille voor je seizoenkaart (moet je ’m vooral drie zomers later afschaffen!). Of een paar maanden terug: een sterretje met 0,06 gram versmolten kampioensschaal. Bewaren we liefdevol. Maar de seizoenkaartencollectie is dierbaarder.

Laat ons cadeautje komende zomer een mosterd-na-de-maaltijd-seizoenkaart zijn. Een soort dummy, voor in onze lijstjes en bewaardoosjes. Dan kunnen we later aan onze kinderen en kleinkinderen vertellen: deze hier, die is nooit gebruikt, die kwam pas ná het seizoen. Prima pubquizvraag ook.

We zijn een soort kleine kinderen. Maar wel tróuwe kleine kinderen.

