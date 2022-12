Die eindeloze keuzestress bij jongeren is echt niet nodig

Het vijfjarige dochtertje van een vriendin vertelt me trots dat ze later verpleegster wil worden. Eerst twijfelde ze nog over balletdanseres, maar nu weet ze zeker dat ze in het ziekenhuis wil gaan werken. Ze behoort tot een meerderheid van vrouwelijke kleuters die kapper, dierenarts, leraar of verpleegkundige wil worden. Jongens van die leeftijd willen vooral een toekomst als piloot, politieagent, automonteur of profvoetballer.

Overigens gaat slecht één op vijf kinderen uiteindelijk doen waar zij of hij van droomde op kleuterleeftijd. Op twaalfjarige leeftijd verschuiven de voorkeuren al enigszins. Jongens willen dan vaker een eigen bedrijf of een baan als ICT’er. Meisjes noemen vaker arts of advocaat als favoriete toekomstbaan.

Nog een paar jaar later is het radicaal anders. Veel jongeren weten dan eigenlijk niet meer zo precies wat ze willen. Bijna de helft van hen heeft keuzestress. Ze twijfelen welke baan het beste bij hen past en het gevoel dat ze in één keer een keuze moeten maken die de rest van hun leven bepaalt benauwt hen.

Druk van verwachtingsvolle ouders alsmede het gevoel alleen het allerbeste te willen, maakt studie- of beroepskeuze lastig en leidt tot paniek en onzekerheid. Het resulteert in een eindeloze behoefte aan keuzebegeleiding of zelfs psychologische ondersteuning.

Te weinig jongeren realiseren zich dat meer dan één keuze een goede is en dat het ook niet verkeerd is gaande een opleidingstraject van gedachte te veranderen, hoewel ze daarin krachtig worden tegengewerkt door een hardvochtig studiefinancieringssysteem. Uitstelgedrag, een gap year of toch nog maar een vervolgopleiding zijn dikwijls uitingen van moeite om te kiezen of vooral van angst eens een niet helemaal perfecte keuze te maken.

Overigens zijn jonge mensen niet alleen onzeker over welke baan ze later willen of welke opleiding ze moeten volgen; ze vinden alle keuzes moeilijk: van waar ze vanavond uit zullen gaan tot waarnaar ze op vakantie willen. Psychologen wijten de groeiende twijfelstress bij jongeren aan de grote toename in mogelijkheden in de moderne tijd. Veel jonge mensen willen alleen het allerbeste of allerleukste en denken dat er maar één optimale keuze is.

Sommige deskundigen gaan zelfs nog stapje verder en menen dat keuzestress komt doordat mensen hun eigen plek in de wereld niet meer zo duidelijk voor ogen hebben door toegenomen vrijheden en het wegvallen van sociale structuren. zoals kerk of sportclub. Daarnaast maken sociale media het mogelijk jezelf continu te vergelijken met het ‘perfecte plaatje’ van talloze succesvolle types die natuurlijk alleen maar de mooie kant van hun leven tonen op Instagram en YouTube.

De Franse filosoof Albert Camus maakt het niet makkelijker als hij stelt dat ‘het leven de som is van al je keuzes’. Aan de andere kant wordt iemand zelden ongelukkig door te kiezen waar zijn hart ligt.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

