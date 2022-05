‘Ik weet niet meer wat waar en niet waar is,” zei de afgezwaaide Russische soldaat tegen zijn psychiater.

“Waar is wat de staat vindt dat waar is,” zei de psychiater voor de zoveelste keer tegen een cliënt. Hij wist dat hij in de gaten werd gehouden.

“Maar hoe weet de staat dat?”

“Die doen daar onderzoek naar. Die weten dat. Die weten precies hoe dat zit.”

“Maar de mensen die ik doodschoot, wisten helemaal niet wat nazi’s precies waren. Hoe kunnen ze het dan zijn?”

De psychiater schudde voor de zekerheid zijn hoofd. Hij wist dat hijzelf behoorlijk ­paranoïde was, maar liever paranoïde dan weg van vrouw en kinderen en in Siberië ­helmen maken. De patiënt die tegenover hem zat, kon een informant zijn. In feite was iedereen informant. Hijzelf ook.

“Waar heb je precies last van?” vroeg de psychiater.

“Schuldgevoel, natuurlijk. Ook al waren het nazi’s, ik schoot ze dood… Jonge mensen die er gelukkig uitzagen. Een vriend van mij heeft een trouwjurk gestolen voor zijn eigen vrouw. De bruid was toch dood… Ik zei nog: da’s een jurk van een nazi, maar hij zei: er staan geen hakenkruisen op geborduurd, dus hij kan van iedereen zijn. Nu voel ik me schuldig. Die bruid had ik gedood. Hoe moet ik hiermee ­leven?”

“Begrijp ik dat je niet meer leven wilt?”

“Ik heb inderdaad suïcidale gedachten…”

“Wat maakt je leven waard om te leven?” vroeg de psychiater plichtmatig. Tegelijkertijd dacht hij: wat maakt mijn leven eigenlijk waard om te leven? Ik durf niets, ik ben bang en ik merk dat ik niets betekenen. De soldaat haalde zijn schouders op.

“Kun je een geweten schoonvegen, dokter? Kan ik zo doorleven dat ik geen last heb van wat ik heb gedaan?”

“Als de president het kan, kun jij het ook. We moeten allemaal een voorbeeld nemen aan de president.”

De psychiater hoopte maar dat hij werd af­geluisterd. Dit was toch een mooie uitspraak.

“Hoe doet onze president dat?”

“Hij weet dat hij het goede doet. Jij hebt ook het goede gedaan. Alleen door dat te beseffen, veeg je je geweten schoon. Je hebt geen schuld als je het juiste deed. En dat deed jij.”

De vijftig minuten waren om.

“En, voel je je al wat beter?” vroeg de ­psychiater.

“Eh… Ik moet eerst maar eens naar het ­huwelijk van mijn vriend.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

