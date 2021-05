Die babyboomers komen uit de tijd dat je nog gratis overal je tong in kon duwen

Tijdens een anderhalve seconde durend zwak moment in mijn bestaan heb ik, lijdend aan een depressie wegens verkiezingswanhoop, weleens overwogen om, uit protest, op 50Plus te stemmen.

Na deze kortdurende aanval van benauwdheid en uitzichtloosheid kwam ik gelukkig weer bij zinnen.

Op politiek gebied werd 50Plus altijd voorgesteld als een gat in de markt omdat er zoveel vijftigplussers zijn. Maar het is hetzelfde gat dat je vindt als je zou zeggen: “Laten we de menspartij oprichten want er zijn zoveel mensen.”

Het enige onderwerp waarmee ze naar voren traden – althans dat ik me herinner – was dat ze de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar wilde houden. En verder was er nog iets met geld, pensioen en indexeren, of zoiets, wat ik nooit begreep, maar meer geld is altijd welkom.

De partij bestaat nu niet meer.

Ze zijn gestruikeld op het loslaten van die 65 jaar en omdat er onder de oudjes er één is geweest die ‘een tongkus’ heeft gegeven aan een ander oudje.

Wie?

Ik verdenk natuurlijk Geert Dales, want die verdenk ik van alles.

Maar het kan ook natuurlijk Jan Nagel zijn, want die verdenk ik ook van alles. Of anders Martin van Rijn, die verdenk ik… Nou nee, niet van tongzoenen. Het zijn wel allemaal babyboomers hè, net als ik, vergeet dat niet, en die komen nog uit de tijd – en ik kan het weten – dat je nog gratis overal je tong in kon duwen.

Bij de afgelopen verkiezingen rees uit de puinhopen die 50Plus al jaren is plotseling een mevrouw Liane den Haan. Of zij degene is in wie de tong gestoken is, weet ik niet, maar zij heeft nu zetelroof gepleegd waardoor 50Plus niet meer bestaat. Om het eens in tongzoenstijl te zeggen: “Zij gaf 50Plus de doodskus.” (Ik sluit niet uit dat hij de afgelopen 24 uur al eerder is gemaakt.) Hoe­danooks (deze wending gebruikte ik gisteren en veel leeftijdgenoten, waren daar kwaad om, excuus nog), het gat in de markt is weer vrij, hoewel Lijst Liane ook zegt op te willen komen voor de ouderen.

Ach Liane.

Zet in de politiek twee babyboomers bij elkaar en de ruzie knalt even later als oudejaarsvuurwerk.

Ga op tongzoenenjacht en verlaat de Tweede Kamer, want niemand zal u nog serieus nemen. U zult altijd die bal aan uw voet voelen die 50Plus heet.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

