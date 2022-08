Die achteloos gepleegde aanslagen... Zoveel kapot, om zo weinig

BAM! BAM! Daar ontploften deze week weer in het holst van de nacht explosieven bij het Leidseplein en in een luxe wijk in aanbouw in Oost. Bèng! Bèng! Bèng! Daar schoten jongens vanaf scooters weer herhaaldelijk op gevels in woonwijken. KLABAAAM! Daar vlogen in Oost weer twee pinautomaten uit de puien van panden waarin omwonenden lagen te slapen.

Het went niet en het houdt niet op.

De achteloosheid waarmee criminelen midden in de stad ontploffingen teweeg brengen is schrikbarend. Meestal mislukken hun pogingen grof geld te bemachtigen, zoals uit geldautomaten. In andere gevallen willen ze een onderneming in de problemen brengen of bewoners intimideren. Soms speelt wraak.

Als duidelijk wordt wie de geweldplegers zijn, blijken het vaak jonge straatcriminelen die carrière willen maken en makkelijk wat denken te verdienen. Een andere categorie zijn de meer doorgewinterde criminelen die het ene geweldsmisdrijf aan het andere rijgen zonder zich om de gevolgen voor de slachtoffers te bekommeren.

Typerend vind ik de twintiger die in het criminele milieu de reputatie had alles te doen voor geld, en daarom ‘Centjes’ werd genoemd. Hij was op straat en binnen de recherche beschuldigd van betrokkenheid bij een verscheidenheid aan beschietingen van woningen en horeca, en aan granaatleggingen.

Hij was een paar jaar gelden weer eens in beeld nadat een coffeeshop in de Amsterdamse binnenstad meermaals was beschoten. De politie luisterde hem af en hoorde hem met een vriend praten over een in Amsterdam gestolen BMW die was verdwenen uit een Duitse garagebox.

De mannen leken de bolide daar te hebben ‘koud gezet’ (gestald) als vluchtauto bij plofkraken. Na het ‘ploffen’ van een Duitse geldautomaat ontkwamen de daders met 118.000 euro. Het opblazen van een tweede geldautomaat leverde geen buit op. Beide keren was de ravage enorm.

De Amsterdammer werd vrijgesproken, vervolgens meermaals beschoten en uiteindelijk geliquideerd, nog voor zijn dertigste.

Zo leven sommige jongens en jonge mannen een leven dat zindert van geweld, waarin het niets groots voor ze is aanslagen te plegen.

Als je de verwoeste winkel ziet van de sigarenzaak annex postagentschap aan het Beukenplein waar laatst de geldautomaat is opgeblazen… Al-les kapot, om helemaal niets.

Uiteraard zien we ook de doelwitten die geweld over zichzelf afroepen door hun levenswandel of bedrijfsvoering. Dan is de klap bedoeld als bedreiging van de lompere soort, als waarschuwing of als wraak.

In die gevallen ben ik blij dat ik niet voor dat duivelse dilemma sta. Sluit je de onderneming of woning om nieuw geweld te voorkomen, en raak je de mogelijk malafide doelwitten zo de tweede keer? Of grijp je níet in, met alle risico’s van dien?

Gelukkig (voor iedereen) ben ik geen burgemeester.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.