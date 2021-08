‘Die 3D-brug. Kan je daar voor worden opgepakt? Zes jaar op water en brood’

Ik sprak gisteren de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

(…) Die 3D-geprinte brug, daar ben ik met Rooie Ruud even naar toe gelopen. Kijken wat die gekken van de gemeente over het water hebben gepleurd. Om te janken. Die brug ziet er uit als een Nederlandse science-fiction film uit 1952. De film Alien, maar dan voor zwakbegaafden. Er hebben al 40 mensen een doodsmak gemaakt en je kunt er alleen liggend in een kano onderdoor varen. Die brug past bij de Wallen zoals Baudet bij D66. Schei uit met me. (…)

(…) Rembrandt, die klootte ook maar wat aan hoor. Ik ben met Dikke Tonnie naar de extra large Nachtwacht gaan kijken. Nu nog lelijker! Zelf houd ik ervan als mensen iets schilderen wat ik nog nooit heb gezien. Dan heeft het een functie. Dat ik naar een schilderij kijk en dat ik zeg: wat geinig, dus zo ziet een dode flamingo er uit. Dat heb je met de Nachtwacht niet. Je ziet een groep verveelde klootzakken om een trommel heen staan. Ja, nee, zeggen ze dan, kijk dan naar het licht! Als ik licht wil zien, dan ga ik wel naar de Vinkeveense plassen, of naar Sunbrown 2000 (…)

(…) Er is een influencer opgepakt in Turkije omdat ze poseerde in het seksmuseum. Wat ik het eerst dacht? Waarom zou je op de foto gaan met een houten lul uit 1648? Waarom zou ik voor een vitrine naar de leren onderbroek van Hete Sjaan gaan staan kijken? Dan ben je toch gek? Dat je dus geld betaalt om naar een verloren gewaande collectie dildo’s uit de 15de eeuw te gaan staan kijken. (…)

(…) Ik blijk achteraf de eerste influencer in Amsterdam te zijn geweest. Veel mensen deden mij na. Een bitterbal op iemands voorhoofd drukken als ze de verkeerde bril op hebben, nu doet iedereen dat, maar ik was de eerste. Mensen lukraak in de gracht duwen, ze redden en dan 100 gulden vragen, dat kwam gewoon in me op. Heel hard op mijn brommer een Chinees restaurant binnen rijden, vlak voor de balie remmen en zeggen: bandenspanning meten graag. Dat soort dingen. Je verveelde je. Nu heet dat influencen. Een half pond chocoladevla in je lippen spuiten, je nieuwe kontje naar achteren duwen en dan kijken alsof je hond is over­leden. (…)

(…) Maar nog even over die 3D-brug. Kan je daar voor worden opgepakt? Dat ze de ontwerper uit zijn 3D-geprinte bed trekken en zeggen: zes jaar op water en brood voor het maken van een ­stalen baarmoeder, verkleed als brug. (…)

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool en spreekt zijn bijdragen ook geregeld in.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.