Dictators zijn idealisten die de kans krijgen en nemen hun ideaal waar te maken

Ik doe er graag aan mee: Poetin psychologisch verklaren. Gisteren hoorde ik de oud-directeur van de AIVD, de heer Rob Bertholee, zeggen dat hij Poetin een angstige indruk vond maken, omdat hij presidenten van andere landen aan een idioot grote tafel ontving. Covidangst? Angst voor een aanslag? Paranoia? (Zoals Rutte ook beweert.)

Het zou kunnen, maar als het paranoia zou zijn, zegt dat niks. Poetin moet paranoïde zijn, althans meer dan u en ik, anders neemt hij te veel risico. Het zou dom zijn als hij niet paranoïde was. Zijn paranoia is intelligent, niet pathologisch.

Men veronderstelt ook wel eens dat meedogenloze dictators geen empathie en geen geweten hebben. Het zou ze ontbreken aan fantasie. Zij doden immers in groten getale onschuldige burgers zonder daar zichtbaar van onder de indruk te zijn.

Maar een groot aantal van die dictators was empathisch ‘kunstenaar’. Hitler schilderde en dichtte, Mussolini schreef romans, Stalin dichtte, Mao was dichter en kalligraaf. En ­iemand als Churchill – net geen dictator, maar wel een premier die er niet voor terugdeinsde duizenden doden te maken – ontving de Nobelprijs voor literatuur. Zijn schilderijen zijn tegenwoordig miljoenen waard.

Dictators hebben eerder overschot aan fantasie dat ze willen waarmaken. Hun passie is te groot, hun empathie eveneens. Poetin – je zou hem een onregelmatig publicerende essayist kunnen noemen – toetst zijn geweten aan zijn orthodoxe religie. Hij mag megalomaan lijken, hij doet het, zal hij denken, niet voor zichzelf, maar voor ons allemaal. Hoe komt het dan dat hij niet geraakt wordt door de dood van bijvoorbeeld kinderen? Nu weten we dat niet, maar als het zo is, kan het best zo zijn dat hij meent dat dat offer moet worden gebracht om ‘zijn’ kinderen te redden.

Churchill voelde zich ellendig toen hij de opdracht had gegeven Franse militairen te doden in Oran, maar hij meende dat het nodig was om de Duitsers niet de Franse vloot in handen te laten krijgen.

Dictators zijn idealisten die de kans krijgen en nemen hun ideaal waar te maken. Ze laten zien dat elk idealisme verderfelijk is. Ze menen dat hun ideaal een utopie zal brengen en beseffen niet dat het een dystopie is. De scharminkeligste politicus zal door eigenaardige spelingen van het lot kunnen uitgroeien tot de smerigste dictator.

Een acteur, cabaretier, een schrijver, een dichter, een schilder, een danser, een pianist – geef ze nooit de macht.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.