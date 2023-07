Dictators zijn als kleuters die ballen met een bom

Misschien heeft Poetin al vergolden. Dat Oekraïne de Krimbrug weer eens had gebombardeerd, vond hij een vernedering. Het is ook een vernedering, terwijl het niet eens zo’n groot bombardement was. Poetin dreigde onmiddellijk met vergelding. Hij kon niet anders.

Toch heeft het iets eigenaardigs. Poetin begint de oorlog, hij valt aan, hij moordt, en als Oekraïne dan iets terugdoet, wordt hij boos en gaat hij onmiddellijk vergelden. Dat heeft iets kinderlijks. Iets verongelijkts. En daarom iets doms.

Dictators willen op zeker moment kinderachtig zijn. Ik heb eens gehoord dat Andrej Zjdanov, die van 1939 tot 1948 lid was van de Opperste Sovjet in de Sovjet Unie en opvolger zou worden van Jozef Stalin, kinderen uit Moskou met schaartjes naar de provincie stuurde om daar de boeren te helpen met het kort houden van het gras. Dommig, kinderachtig.

Er zijn twee redenen voor die kinderachtigheid. Een dictator verzet zich namelijk altijd tegen de elite en wil laten zien dat hij het zich kan permitteren kinderachtig te zijn. De elite is daar te beschaafd voor. De tweede reden is dat dictators over het algemeen niet zo slim zijn. Ze lossen alles op met hardheid en wreedheid en niet met intelligent gedrag.

Nogmaals: ze verzetten zich tegen de intelligentsia en zijn daar zelfs bang voor. Vandaar dat dictators critici – vaak geleerden, journalisten of kunstenaars – zo snel mogelijk achter tralies willen zetten of ze de doodstraf geven.

Dictators voelen zich, door hun minderwaardigheidscomplex, ook snel vernederd. Om alles eigenlijk. Kritiek verdragen ze niet, omdat daaruit zou kunnen blijken dat de criticus slimmer is dan zij. Liever kiest de dictator dan ook voor openbare vernederingen.

Rechters kunnen niet anders dan schijnprocessen voeren omdat anders ook voor hen opsluiting dreigt. Verder kunnen zij ook niet anders dan hard en meedogenloos zijn en juist onrechtvaardig omdat anders eveneens zou blijken dat de criticus slimmer is dan zij en dus slimmer dan de staat.

Dat in een dictatuur rechtvaardigheid niet bestaat, heeft dezelfde oorzaak: macht tonen door expres niet rechtvaardig, maar wel kinderachtig te zijn. Niet iemand vrijspreken omdat hij demonstreerde, maar hem of haar meteen twintig jaar naar Siberië sturen.

Zo dresseer je ook het volk. Dat denkt dat het stom is van die wetenschapper, journalist of kunstenaar omdat die weet dat dit kan gebeuren als je kritiek levert. Men komt dan ook niet in opstand. Om het eigen geweten te sussen zal men zich dan ook achter de doelstellingen van de dictator scharen. Kortom: een dictator is een kleuter die balt met een bom.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees alle columns van Theodor Holman terug.

Reageren? t.holman@parool.nl.