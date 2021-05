Dick Advocaat verdient beter dan lopende band vol pek en veren

Ik heb helemaal niks met dat 010- en 020-gedoe. Ook omdat ik niet beter weet dan dat er altijd veel synergie tussen Feyenoorders en Ajacieden is geweest. Voorbeelden zat. Zoals op maandag 18 november 1991, de dag na de 2-0 overwinning op Ajax, toen de Rotterdamse spelers op het Leidseplein de bloemetjes kwamen buitenzetten.

Onder de klanken van André Hazes zongen John de Wolf, Peter Bosz, Ruud Heus en Rob Witschge de longen uit hun lijf in de stampvolle Bastille. In een hoek van de iconische kroeg stond Gaston Taument, 24 uur eerder nog dé uitblinker in De Kuip, stil te genieten. Achter de tap zagen de barkeepers Karel Vrolijk, Bobby Pels, Daan van der Burg en Bertus Holkema hoe lachende Amsterdammers zich prima verliezers toonden. Inclusief zijzelf.

Eigenlijk is er na dertig jaar niet veel veranderd. Zo merk ik dat toch veel Ajacieden gemengde gevoelens over Feyenoord hebben. Dit weekeinde van ze winnen is prima, maar ze vernederen is toch wel een ding.

Ik heb vooral met Dick Advocaat te doen. De oude meester dreigt het grote slachtoffer te worden van de loer die Feyenoord AZ heeft willen draaien, door al in de herfst de Alkmaarse coach Arne Slot voor het volgende seizoen te benaderen. Met nog 25 wedstrijden te gaan een blauwdruk hoe de concurrent te ontregelen.

Dat is als een boemerang teruggeslagen op Feyenoord. Vooral nadat AZ Slot per direct op straat had gezet. Ineens kwam de zonder werk zittende coach als een schaduw boven Advocaat te hangen. Al snel was het raak, toen de spelersgroep openlijk zijn tactische keuzes bekritiseerde, kort nadat Slot een eerste gesprek met aanvoerder Steven Berghuis had gevoerd.

Daarna is het alsmaar gekker geworden en raakte de autoriteit van Advocaat steeds verder aangetast. In plaats van AZ een hak te zetten is de achterstand opgelopen tot negen punten. Ook wordt er al wekenlang in de media gefilosofeerd over het nieuwe tijdperk in De Kuip. Onder Slot wordt straks alles anders en beter. Advocaat staat nu aan een lopende band vol pek en veren te wachten op onheil dat nog komen gaat.

Dat gun je hem niet. Na het 3-2 verlies tegen ADO zag het er even naar uit dat Advocaat de eer aan zichzelf zou houden. Door dat opnieuw niet te doen, heeft hij zichzelf kwetsbaarder dan ooit gemaakt. Zie dan maar eens meer pit in een zielloze selectie te krijgen.

De afgang van ontslag gaat de clubleiding nog uit de weg. Zeker gezien de voorgeschiedenis zou dit een enorme blamage zijn. Toch lijkt een noodlottige afloop onafwendbaar. Hoewel deze coach een passend slot van zijn carrière toekomt, voorzie ik eerlijk gezegd het ergste. Door Dick Advocaat zo te vernederen heeft Feyenoord de wet van Murphy over zich afgeroepen.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl