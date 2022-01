Deze situatie doet denken aan het nog steeds weergaloos actuele boek van D66-prominent Jan Terlouw

Met de enigszins triomfantelijke presentatie van het nieuwe regeerakkoord zou je bijna vergeten dat de dames en heren er bijna 300 dagen over hebben gedaan tot dit punt te komen. Waarvan overigens het overgrote deel van de tijd verspild werd aan kinderachtige discussies wie met wie wilde knikkeren, of vooral met wie niet. Ik kan aan buitenlandse kennissen nauwelijks uitleggen dat we een regering hebben die in januari het veld moest ruimen na een diep beschamend toeslagenschandaal en die vervolgens ruim elf maanden vrolijk blijft zitten. Om dan nu eindelijk plaats te maken voor een nieuwe regering die volledig uit dezelfde partijen (en sommige hoofdpersonen) van de vorige coalitie bestaat. Je zou toch bijna begrijpen dat het vertrouwen in de politiek een flinke deuk heeft opgelopen in het afgelopen jaar.

Het doet een beetje denken aan het inmiddels precies vijftig jaar oude, maar nog steeds weergaloos actuele boek van D66-prominent Jan Terlouw. In Koning van Katoren zijn de ministers ondanks alles wat er gebeurt totaal niet van plan plaats te maken voor opvolgers, hoewel ze keer op keer beterschap en vernieuwing beloven.

De halve eeuw vooruitziende blik van Jan Terlouw wordt verder geïllustreerd in enkele hoofdstukken die wel heel erg aan de huidige problemen van ons land doen denken. Katoren wordt namelijk geplaagd door een verschrikkelijke epidemie van soms dodelijke knobbelneuzen, veroorzaakt door een vervelende mug. Het bestrijden van de plaag is kennelijk exclusief voorbehouden aan één bepaald soort dokters. Nou gaat het natuurlijk te ver om de eerzuchtige en monopoliserende dokters van Katoren te vergelijken met de leden van het OMT. Maar toch dringt de vergelijking met de huidige coronacrisis zich op, waar zo langzamerhand steeds duidelijker wordt dat waardevolle adviezen van gedragswetenschappers, economen, ethici en bestuurskundigen node worden gemist bij de maatregelen die ons land uit de crisis moeten helpen.

In Koning van Katoren wordt ook het probleem van de ‘vogels van decibel’ beschreven. Deze vogels produceren samen een dermate afschuwelijk gekrijs dat mensen er doof van worden, wat alleen maar kan worden voorkomen door voortdurend oorkleppen te dragen. De parallel met het oorverdovende gekwetter op sociale media door mensen die niet alleen oorkleppen maar op zijn minst ook oogkleppen op hebben, dringt zich met enige beklemming op. Doordat iedereen in Katoren oorkleppen draagt, luister niemand naar elkaar. De oplossing is dat de krijsvogels zichzelf uiteindelijk zo overschreeuwen dat hun stembanden scheuren en jongere generaties niet meer geïnteresseerd zijn in dit kabaal. Een buitengewoon aantrekkelijk toekomstbeeld.

Uiteindelijk overwint in Katoren democratie en gezond verstand bij het oplossen van de grote problemen van het land. Een dergelijke mooie afloop kunnen wij in ons land ook wel gebruiken en de nieuwe ministersploeg wordt dan ook veel wijsheid en succes toegewenst in de komende periode.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.