Deze Russische raketaanval is een zwaktebod waarmee Poetin zich alleen meer in de nesten werkt

‘En?’ schreef Margarita Simonjan, Poetins hoofdpropagandist, vlak na de explosie op de Krimbrug zaterdagochtend. De socialemedia­kanalen die pro-oorlog zijn tuimelden over elkaar heen met de eis om een harde reactie. Had rechterhand en oud-president Dimitri Medvedev in juli immers niet gezegd dat een aanval op de brug een rode lijn was en de reactie ‘snel en snoeihard’ zou zijn?

Toch wachtte Poetin nog 24 uur voordat hij tachtig raketten op 24 Oekraïense steden afvuurde, waarbij op het moment van schrijven zeker elf doden en zestig gewonden zijn gevallen

De aanvallen duren voort.

Het is de zoveelste oorlogsmisdaad. Voor zover we kunnen nagaan is geen van de getroffen doelen een militair of strategisch object. De foto van een getroffen voetgangersbruggetje in een park in Kiev zegt alles.

Opluchting

De aanval op de Krimbrug staat in geen enkel opzicht gelijk aan de Russische vergeldingsacties. De brug is essentieel voor de ­bevoorrading van Russische troepen op de in 2014 geannexeerde Krim – en bovendien een prestigeproject van Poetin.

De Russische pro-oorlogbloggers reageerden euforisch. ‘We houden nu al van je,’ schreef ­Telegramkanaal Daily War Z, verwijzend naar de kersverse nieuwe opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne Soerovikin. Deze luchtmachtgeneraal liet eerder demonstranten in Moskou neerschieten en is verantwoordelijk voor de massabombardementen op Syrië.

‘Het is te hopen dat het niet bij deze ene keer blijft,’ schreef Aleksandr Katz, die voor de staatstelevisie de oorlog verslaat. Hij werd op zijn wenken bediend door Medvedev zelf: “Deze aanval is de eerste episode – er volgen er zeker meer,” aldus de ex-president.

Hoe gek het ook mag klinken: de barrage aan raketten zal met een zekere opluchting zijn ­ontvangen in Kiev en westerse hoofdsteden. De nucleaire optie is opnieuw in de tas gebleven. Sterker: Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov meldde nadrukkelijk dat er geen nucleaire vergelding zou volgen.

Westen wakker geschud

Hoe erg ook voor de slachtoffers, deze Russische aanvallen zijn een zwaktebod. De situatie aan het front verandert er geen centimeter door. De verbetenheid van de Oekraïners om door te vechten neemt alleen maar toe. En het Westen – dat juist ­slomer was geworden met ­wapenleveranties – is weer helemaal wakkergeschud.

Duitsland – notoire lijnentrekker waar het Oekraïne betreft – levert nu ‘binnen enkele dagen’ luchtafweersystemen. Ook ­Engeland en Amerika komen ­razendsnel over de brug.

Helaas is het onmogelijk om een waterdicht schild rondom Oekraïne op te trekken, maar met snelle aanvoer van westerse luchtverdediging kan de impact van Russische bombardementen worden afgezwakt.

Raketten raken op

En Rusland heeft – ondanks de ferme woorden van Poetin – helemaal niet de capaciteit om aanhoudend te blijven bombarderen. Simpel gezegd: veel typen raketten raken snel op en zijn niet zomaar te vervangen.

Om zijn gezicht in Rusland te redden móést Poetin wel iets doen. Maar met het blindelings bombarderen van Oekraïne kan hij maar voor even de pro-oorlogfractie tevreden houden en werkt hij zichzelf alleen maar meer in de nesten.

‘Voordat iedereen overenthousiast is,’ schreef de bekende blogger Prilepin, die ook erg vóór de oorlog is, ‘wees er wel van bewust dat Zelenski nu al zit na te denken hoe en waar hij keihard terug kan slaan.’

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.