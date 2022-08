Deze oorlog verzwakt alles en iedereen; niet alleen Rusland en Oekraïne, maar ook ons

De voetbalcompetitie in Oekraïne begint weer. Wij hadden in de Tweede Wereldoorlog ook ‘noodcompetities’. Voetbal was noodzakelijk. Voetbal is noodzakelijk. Dat begreep de bezetter ook.

Ooit zag ik een documentaire over de Eerste Wereldoorlog. Op een gegeven moment was er even een wapenstilstand. Het was geloof ik Kerstmis. Engelse en Duitse soldaten kwamen uit de loopgraven en gingen… voetballen. Na de wedstrijd gingen de jongens weer terug naar hun loopgraven en een paar uur later probeerden ze elkaar te doden of te verminken.

In Oekraïne is voetballen eveneens gevaarlijk, gevaarlijker dan een overtreding in het veld waarvoor je desnoods een rode kaart kunt krijgen. De Russen kunnen de wedstrijd verstoren met bommen. Bommen die in niets lijken op het vuurwerk dat je wel eens in onze stadions ziet, maar bommen die hele woonwijken kunnen vernietigen, scholen, ziekenhuizen, stadions, voetbalkantines.

En het is oorlog, dus men zal met bombarderen doorgaan. Elke dag, 24 uur lang, worden steden bestookt. Zit er een einde aan te komen? Nee, men wil doorgaan tot het uiterste, tot er een winnaar is. Maar winnen is onmogelijk, tenzij… Tenzij er een omwenteling komt in Moskou of in Kiev. Maar dan nog…

Het is een voetbalwedstrijd zonder pauze, die langer duurt dan twee maal drie kwartier, de ene ploeg speelt met 33 spelers, de andere met 6, de scheidsrechter doet eigenlijk niets, en… Ach, u begrijpt de metafoor.

Deze oorlog in Europa verzwakt alles en iedereen. Niet alleen Rusland en Oekraïne, maar ook ons. Als we Russisch gas hadden gehad, waren de energieprijzen lager en waarschijnlijk zelfs niet gestegen. Wij sturen wapens, de Russen gebruiken begrijpelijk de gaskraan als wapen. Maar echt vechten doen we niet, omdat we anders in een wereldoorlog terecht zouden komen. En daar heeft niemand zin in.

Geen zin in omdat het zinloos is: moeten wij meedoen aan een oorlog tussen twee landen waaraan we nooit voor 24 februari een agressieve gedachte hebben gewijd? Wat staat op het spel? De Russische jongeren willen zelf deze ‘speciale operatie’ niet, ze zien heel goed dat het een spel is van bejaarde mannen.

Ik wil ook geen wereldoorlog, maar soms twijfel ik. Ik haat die twijfel! Ik wil soms niet over de vraag nadenken of we met onze ‘boots on the ground’ een beslissing zouden kunnen forceren.

Niets rechtvaardigt massavernietiging.

Maar ik weet hoe idealisme, leugens, fouten, domheid tot een wereldoorlog kunnen leiden.

