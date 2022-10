In zijn linkerhand een porno­magazine, in zijn rechterhand een blik bier. Zo bracht hij het merendeel van zijn dagen door. Liggend op een bruin, afgesleten en met stront besmeurd matras. Onder een vergeeld dekbed vol pis en zweet.

Links van het matras stond een alarmklok. Een artefact uit een vroeger bestaan, toen hij nog functioneerde. Er lagen diverse pornografische magazines op de vloer. Ernaast een ongebruikt, spierwit matras, nog ingepakt in plasticfolie. Waarschijnlijk had hij de kracht niet meer om het vervuilde matras hierdoor te vervangen.

Rechts van het matras lag een kleine berg met afval. Honderden blikken bier en tientallen lege flessen icetea. Sommige flessen waren gevuld met urine. Ook lag er een aantal zakken chips waarin gepoept was. Daglicht was er niet. De dikke, roodfluwelen gordijnen blokkeerden elke zonnestraal.

De overige vertrekken deden niet onder voor zijn slaapkamer: een en al ellende. Pijnlijk was het om de herinneringen aan een eerder gezinsleven te zien. Hij woonde hier ooit met zijn kinderen. De kleurrijke tekeningen hingen nog aan de muren en de kinderboeken en -meubels stonden her en der verspreid.

“Wat zonde hè,” zei de buurman tegen ons, terwijl we op straat de afvalcontainer aan het vullen waren. “Hij had altijd een goede baan. Een ware vakman. De alcohol heeft hem kapotgemaakt.” Het bevestigde mijn eerdere vermoedens. Deze man had het ooit goed voor elkaar. Waar is het misgegaan?

Even later belde de buurvrouw aan. “Waar is de buurman?” vroeg ze. Mijn ­collega antwoordde geïrriteerd: “Waarom vraagt u mij dat? U bent zijn buurvrouw, dat moet ú toch wel weten?” Het was niet het antwoord waarop ze had gehoopt. Ze mompelde wat en liep beschaamd weg.

Hij kan er niet meer tegen. De verwaarlozing, de verslaving, de verloedering – en niemand die er een moer om lijkt te geven. Ik snap hem wel. Ook ik word er met regelmaat moedeloos van. Steeds wanneer je denkt dat je het ergste hebt gezien, word je geconfronteerd met de overtreffende trap.

Enerzijds doet het me veel verdriet, aan de andere kant houdt het me dankbaar en bescheiden. Je zou kunnen zeggen dat ik er een beter mens door geworden ben. We nemen veel zaken voor lief. Liefde, gezondheid, of zoiets simpels als een schoon bed.

Maar zo gewoon is dat allemaal niet. Dat kan ik met zekerheid stellen. Alles kan in een oogwenk veranderen.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.