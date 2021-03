Deze lichting van Ajax heeft een grote sneuvelbereidheid

Soms levert een slechte wedstrijd Ajaxherinneringen voor de eeuwigheid op, zoals een fonkelende toevoeging aan Tadic’ Literair Lexicon. ‘Tijdens wedstrijd ik heb warme hart’ kan een klassieker in het oeuvre van de aanvoerder worden.

Het mooie is dat die uitdrukking het Ajaxverhaal van deze jaargang vertelt. Na de uitschakeling van Lille en het glorieus doorstaan van twee wintermaanden vol competitietoppers kunnen we vaststellen dat Ajax uit steviger hout gesneden is dan vorig seizoen. Omdat er meer kwaliteit in huis is? Waarschijnlijk niet, want vorig seizoen deden ­Ziyech en Van de Beek nog mee. Maar de ploeg geeft in de beslissende fase wel blijk van meer ‘grinta’, een grotere vastberadenheid of – in goed Servisch – een warmer hart, zelfs zónder Nico Tagliafico.

De sneuvelbereidheid van deze lichting Ajacieden werd zondag verpersoonlijkt door Davy Klaassen, toen PSV na 82 minuten taaie strijd, bij een stand van 1-0 in Eindhovens voordeel, een gevaarlijke vrije trap te nemen kreeg, net buiten de ‘zestien’.

Brobbey, Schuurs, Haller, Tadic en Timber vormden het muurtje, voornemens om met een collectieve sprong een nieuwe boogbal te verijdelen. Klaassen ging achter hun hielen liggen, horizontaal op het gras, als bumper tegen lage schoten.

Hij had als oudgediende, als routinier van 28, een tiener kunnen aanwijzen voor het vuile werk. “Hé Timber. Ga daar eens liggen, vriend. Waarom? Omdat ik het zeg. Liggen.”

Maar nee, hij deed dat horizontaaltje zelf wel, de 28-jarige routinier die Ajax in 2017 als ‘Captain Fantastic’ naar de finale van de Europa League leidde, om daarna voor 27 miljoen euro te vertrekken.

Verloren zoon Davy Klaassen (miljoenenaankoop, 19-voudig international, 207 wedstrijden en 60 doelpunten voor Ajax) maakte in een leeg stadion zijn officiële debuut als plint. Ros die bal tegen mijn reet of in mijn giechel, maar hier gaat niet gescoord worden.

Dat beeld, daar zit alles in. Tijdens wedstrijd Davy heeft warme hart.

