Deze Italianen vinden niet dat wij slim met geld zijn

Een Italiaans terras in de ochtendzon. Koffie, een zoet broodje, iPad met de kranten.

Terwijl ik de plannen lees van Frans Timmermans voor een groener Europa, praten twee Italianen naast me over bitcoins.

Ik weet niets over bitcoins.

Wel weet ik dat het een tamelijk milieuonvriendelijke munt is.

Op Nu.nl las ik eens dat de Nederlandse blockchainspecialist Alex de Vries de jaarlijkse uitstoot van de bitcoin had berekend op ongeveer 90 miljoen ton CO2. ‘Dat is vergelijkbaar met de uitstoot van het grootstedelijk gebied van Londen, waar ruim veertien miljoen mensen wonen.’

Dat de bitcoin zo milieuverontreinigend is komt door het zogenaamde ‘minen’. Het naar binnenslepen van munten, geloof ik. Hoe dat werkt, weet ik niet, maar je hebt er enorm veel elektriciteit voor nodig.

Eén ding weet ik zeker: als meer mensen bitcoins willen, zal de uitstoot niet minder worden. Maar meer.

Is het nu onethisch om bitcoins te willen?

Nou, volgens die Italianen niet, kan ik u vertellen. Zij zien, net als in Nederland, dat hun spaarcentjes niet vermeerderen. Ze zien bitcoins als een goede investering. Ze hebben trouwens ook andere cryptomunten. Ze zien ‘crypto’ als een vorm van goud.

Op mijn iPad staat nog steeds de foto van Frans Timmermans die zij vaag herkennen. Ik vertel ze over de groene Europese plannen en zij beginnen synchroon te glimlachen. Ze halen hun schouders erover op. Ik vertel ze ook hoe milieuvervuilend de cryptomunten zijn waarover ik ze hoorde spreken. Hun antwoord is: “Dan moeten ze goedkopere, milieuvriendelijkere cryptomunten uitvinden. Ze vinden toch ook zuiniger auto’s uit?”

Ik ben het met ze eens.

Daarna vertel ik dat er in een Nederlandse krant staat dat de benzineprijs wel eens één euro per liter meer kan worden. Als dat zo is, wat voor een effect heeft dat dan op hen?

“Geen,” zeggen ze. “Dat berekenen we door in onze prijzen.”

Ze vinden mijn vraag tamelijk stom. Ze weten dat wij de naam hebben slim met geld te zijn, maar dat vinden zij helemaal niet.

Ze vertellen mij dat Italië 191,5 miljard (!) van Europa krijgt uit het coronaherstelfonds. Nederland krijgt nog niets, maar betaalt alleen maar.

“Ik weet van niks,” zeg ik, “ik begrijp dat soort financiële dingen nooit.”

De Italianen halen hun schouders op.

“Wij ook niet, maar we krijgen het meest van Europa.”

“Dan zullen jullie wel arm zijn,” zeg ik.

Ik hoor Italiaans hoongelach.

