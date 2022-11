Deze drie films uit Oekraïne en Rusland mag je niet missen op Idfa

Woensdag gaat Idfa weer van start. Deze drie films uit Oekraïne en Rusland mag je niet missen.

Mariupolis en Mariupolis 2. In 2016 maakte de Litouwse regisseur Mantas Kvedaravičius een prachtige documentaire over de toen nog levendige Oekraïense stad Marioepol – zes jaar later het toneel van het beleg door het Russische leger. Kvedaravičius keerde in april terug naar de stad om zijn oude kennissen opnieuw te filmen – nu in oorlog. Hij moest dit bezoek met zijn leven betalen. Mantas werd door Russische militairen vermoord. Zijn verloofde wist het filmmateriaal uit de stad te smokkelen en stelde een nieuw document samen. Terwijl de stad volledig wordt verwoest, zien we hoe de hoofdpersonen, zo goed en kwaad als dat gaat, doorgaan met hun leven. Er is geen toekomst of verleden. Alleen nu. Een must-see.

The Kiev Trial. Vorig jaar zag ik op Idfa Babi Yar van de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa. Helemaal uit archiefbeelden opgebouwd vertelt dit het verschrikkelijke verhaal van 33.000 Joden die vlak buiten Kiev werden vermoord. In zijn nieuwe archieffilm The Kiev Trial zijn we getuige van het strafproces in 1946 tegen vijftien nazi’s. Zoals in zijn andere films laat Loznitsa de beelden voor zich spreken en onthoudt hij zich van elk commentaar. De getuigenissen van de nazi’s gaan door merg en been. Het is onmogelijk om geen vergelijking te trekken met vandaag en te hopen dat er ooit een strafproces komt tegen Russische oorlogsmisdadigers.

Manifesto. Een found footage film die geheel is samengesteld uit video’s die Russische tieners op sociale media plaatsten. Ik keek er met open mond naar. Leerlingen door heel het land blijken stiekem beelden op te nemen van gewelddadige en handtastelijke docenten. In de klas krijgen ze te horen dat een vrouw seks moet hebben wanneer haar man dat wil, ze worden idioten genoemd en geslagen. Een kritische tiener krijgt dreigend te horen dat er een verslag zal worden geschreven over haar politieke opvattingen.De mobiele telefoon vormt een soort schild tussen deze jongeren en de wrede wereld, waardoor ze waarnemers én aanklagers zijn geworden. Wat er ook voor extreems gebeurt, ze blijven filmen. Manifesto is gemonteerd als een duister mozaïek dat beeld na beeld onder de huid kruipt, culminerend in een huiveringwekkend einde. De film toont zo hoe agressie en onderdrukking ongewild aan deze nieuwe generatie worden doorgegeven.

Ook de moeite waard: When Spring came to Bucha, The Northeast Winds en Paradise – die laatste film over de bosbranden die Siberië elk jaar teisteren. Visueel ijzersterk.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta .