Deze column is nadrukkelijk géén homoseksuele eendenporno

Eendje Kwak (en dan bedoel ik dus niet dat Eendje Kwak dol is op masturberen terwijl hij naar afbeeldingen kijkt van homoseksuele eenden) werd wakker (en dan bedoel ik dus niet dat hij was gaan slapen omdat hij moe was van homoseksuele activiteiten) en sabbelzoog wat brood naar binnen (waarmee ik dus gewoon sabbelen bedoel en niet het zoeken naar oraal seksueel genot dat door Eendje Kwak wordt gezocht in de donkerste spelonken van het homoseksuele dierenrijk).

Eendje Kwak was een erg geliefde eend (waarmee ik geenszins bedoel dat Eendje Kwak het allemaal niet zo nauw nam en het liefst ieder weekend suizend van geilheid negen uur lang de prins van het gangbang eendenbal was). Hij liep op zijn gemak naar de gracht om lekker wat te zwemmen om de mensen langs de kant te laten zien hoe mooi hij was (waarmee ik op geen enkele manier verwijs naar Gay Pride).

Wat schetste Eendje Kwak zijn verbazing toen er twee jonge poesjes op een stuk hout voorbij kwamen drijven! (waarmee ik op geen enkele manier wil suggereren dat Eendje Kwak eigenlijk ook een soort mens is die van hele jonge poesjes houdt). Eendje Kwak groette de twee jonge poesjes (waarmee ik nadrukkelijk niet suggereer dat Eendje Kwak een beetje homoseksueel aan het cruisen is).

In verwarring door zoveel geluk ging Eendje Kwak even met zijn kop onder water hangen zodat de twee jonge katjes zijn blozende gelaat niet konden zien (waarmee ik op geen enkele manier verwijs naar eventuele darkrooms) en daarna kwam Eendje Kwak weer boven water. Hector Eend zwom vlak naast hem en vroeg of hij transpireerde (waarmee ik op geen enkele manier verwijs naar een bezoek aan een eventuele eenden-homosauna).

Hector en Kwak zwommen een eindje met elkaar op en genoten van Amsterdam (waarmee ik absoluut niet verwijs naar twee hand in hand lopende mannen uit Staphorst die in Amsterdam eindelijk in het openbaar een mannenhand in hun eigen mannenhand kunnen voelen) en ze luisterden samen met wat jongere eendjes naar een draaiorgel waar muziek van Monique Smit uit kwam (waarmee ik absoluut niet wil zeggen dat Monique Smit het gedrag van twee potentieel homoseksueel, pedoseksuele eenden een soort van goedkeurt).

Ja, Eendje Kwak en zijn vriend Hector hadden een heerlijke dag (waarmee ik dus niet wil zeggen dat hij geen heerlijke dag zou hebben gehad als hij met een christelijke vrouwtjeseend zou hebben gezwommen). Lekker met zijn buik in het water en de wolken boven zijn hoofd (waarmee ik nadrukkelijk wel suggereer dat eigenlijk alleen eenden nog onbekommerd gelukkig kunnen zijn).

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

