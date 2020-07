Deze boeken lezen de Amsterdamse bestuurders deze zomer

De zomervakantie is dit jaar wegens de uitbraak van het coronavirus voor de meesten een stuk soberder dan gedacht. Voor het Amsterdamse stadsbestuur is dat niet anders.

Helaas dus geen fietstochten door Baskenland voor wethouder Marieke van Doorninck of een duikvakantie in azuurblauwe zeeën voor wethouder Victor Everhardt. Maar het voordeel van een overzichtelijke vakantie in de Benelux is wel dat er extra veel tijd overblijft om grote stapels boeken te lezen.

De leeslijst van het college van burgemeester en wethouders is interessant omdat deze boeken en de ideeën hierin, in meer of mindere mate, invloed zullen hebben op de koers van de stad.

Het meest gelezen boek dit reces is Mijn ontelbare identiteiten (Bezige Bij, 2020) van Sinan Çankaya. Volgens burgemeester Halsema, die eerder dit jaar het eerste exemplaar in ontvangst nam, is het een ‘prachtig maar heel verdrietig boek’, over ‘opgesloten zijn in identiteiten die je niet voor jezelf hebt uitgekozen’. Voor onder meer wethouder Touria Meliani (cultuur), Rutger Groot Wassink (werk) en wethouder Marjolein Moorman reden om het deze zomer bovenaan de stapel te leggen. Meliani wil ook Mathilde gaan lezen (Nieuw Amsterdam, 2020), van Leïla Slimani.

Moorman is als onderwijs­wethouder aan haar stand verplicht om grootse literaire ambities te hebben deze zomer. Op haar boekenstapel liggen onder meer Madame President (Simon & Schuster, 2017), en De halalborrel (Atlas Contact, 2020), volgens de uitgever een boek ‘voor iedereen die het gesprek over de islam naar een hoger niveau wil tillen.’ Of Moorman nu echt uitrust met dit soort literatuur? Ook daar is aan gedacht. “Door het grote aanbod op m’n e-reader zat ik vorig jaar, voordat ik het doorhad, Stromboli van Saskia Noort te lezen. Heerlijk en uit binnen een dag!”

Op de e-reader van Van Doorninck staat traditiegetrouw een exemplaar uit de Shardlake-serie van C.J. Sansom, historische fictie over de late middeleeuwen in Groot-Brittannië. Ook voor het laatste deel uit de Cromwell-trilogie van Hillary Mantel (Meridiaan, 2020) is eindelijk tijd.

Collega-historicus Victor Everhardt is zelfs van plan om deze zomer de hele trilogie te lezen. “Een parlement dat uiteindelijk de macht grijpt van de koningen, daar kan ik niet genoeg over lezen,” aldus de D66-bestuurder. Ook Rutger Bregman’s succesverhaal De meeste mensen deugen (De Correspondent, 2019), zit in de tas, want Everhardt zat in zijn Utrechtse jaren als wethouder schuld en armoede regelmatig om tafel met de auteur in kwestie.

Wethouder Rutger Groot Wassink, de derde historicus in het college, hoopt ook nog wat op te steken van de klassieker van Sun Tzu, De kunst van het oorlogvoeren (Librero, 2010). “Als je wil winnen schijn je hier iets van te kunnen leren.”

Ook wethouder Simone Kukenheim (zorg) is geïnteresseerd in het Verre Oosten en leest deze zomer Sakura (Thomas Rap, 2020), en ook Het is oorlog maar niemand die het ziet (Podium, 2019) van journalist Huib Modderkolk.

Wethouder Sharon Dijksma (verkeer) is ambitieus met Wees onzichtbaar van Murat Isik (AmboAnthos, 2019), De meeste mensen deugen, en Honderd jaar eenzaamheid van Gabriel García Márquez (Meulenhoff, 2017). Maar aangezien het reisgezelschap uit zeker zeven kinderen zal bestaan, is het de vraag hoeveel zuivere leestijd er overblijft.

Burgemeester Halsema heeft in ieder geval Middle England (Viking, 2018) op het oog, een onderhoudend boek over de brexit. En misschien ook nog Over dialoog van de natuurkundige en filosoof David Bohm. Deze klassieker over helder denken en het loslaten van vooronderstellingen, is dit jaar het cadeautje van topambtenaar Ger Baron aan alle stadsbestuurders.

Beeld Paul van der Steen

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl