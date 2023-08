Deuren openen naar de ander, dat is mijn antigif tegen polarisatie en cynisme

De laatste tijd worden met enige regelmaat korans verbrand in Scandinavië. Dichter bij huis beschadigden onbekende daders een Joods monument in het Gelderse Terborg. En in mijn eigen straat stak iemand een regenboogvlag in de fik. Genoeg redenen om je veilig terug te willen trekken in je holletje.

Terwijl ik over deze gebeurtenissen nadacht, kwam er opeens een zin in me op: “Bouw niet nog meer muren, maar open de deuren.” Deze woorden sprak Madelon Bino uit in 2010, kort nadat de Liberaal Joodse Gemeente een nieuwe synagoge had betrokken in de Rivierenbuurt. Dit gebouw stond op een steenworp afstand van de hoofdvestiging van het ROC van Amsterdam. Vrijwel direct kwamen er opstootjes. Enkele leerlingen spuugden letterlijk op synagogebezoekers of zongen: “Hamas, Hamas, alle Joden aan het gas.”

In reactie hierop pleitte een groep leden van de gemeenschap voor nog meer bewaking.

Als ik zeg ‘nog meer’, overdrijf ik niet. De noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zijn al niet gering. Eerst moet je door een hek en vervolgens door een dubbele sluis. Maar Madelon Bino, destijds directrice van de LJG, zag niets in extra hekken en beveiligingscamera’s.

De ROC-studenten werden in plaats daarvan uitgenodigd in de synagoge, waar ze een rondleiding kregen en in gesprek gingen met hun ‘buren’. Zo konden de leden en studenten mét elkaar praten in plaats van óver elkaar. Deze prettige, eerste ontmoeting bleek het startpunt van het project Leer Je Buren Kennen. Al snel kwamen álle opleidingen van het ROC over de vloer voor een wederzijdse kennismaking. Van Sport & Bewegen tot Mode & Textiel.

Zelf begon ik in 2013 af en toe sessies te begeleiden. Soms schrok ik. Enkele leerlingen geloofden in de meest bizarre complottheorieën, en een aantal docenten vertelde me dat zij geen les meer durfden te geven over de Holocaust. Dat waren echter uitzonderingen.

Wat me doorgaans vooral opviel, was de nieuwsgierigheid van de studenten. Vaak was ik de eerste Jood die ze ontmoetten. En na wat initiële ongemakkelijkheid durfden ze me alles te vragen: “Mogen Joden seks hebben vóór het huwelijk?”, “Hoe denken jullie over homoseksualiteit?”, “Klopt het dat er 4 miljoen Joden in Nederland wonen?” En: “Heeft uw familie Hitler persoonlijk ontmoet?”

Aan het begin van de zomer overleed Madelon Bino. Een ongelooflijk gemis. Gelukkig is haar ‘kindje’ nu volwassen. Ondertussen hebben ruim 15.000 ROC-studenten Leer Je Buren Kennen gevolgd. Bovendien is het programma tegenwoordig ook toegankelijk voor leerlingen van groep 8, middelbare scholieren en pabostudenten.

De ervaringen bij Leer Je Buren Kennen vormen mijn persoonlijke antigif tegen verbittering. Toch moet ik af en toe mijn best doen om niet cynisch te raken van de toenemende polarisatie. Op zulke momenten denk ik voortaan aan Madelon. Én aan die ene zin. Want waarom zou je nog meer muren bouwen als de deuren openen zoveel mooiers brengt?

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

