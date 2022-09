Derk Sauer: ‘Poetin heeft één optie over om de totale ondergang te voorkomen’

Ik belde met Oleg die ons huis in Moskou bewaakt zolang wij weg zijn.

“Wat vind jij van het Oekraïens offensief,” vroeg ik.

“Waar heb je het over,” zei Oleg.

“Dat meen je niet,” riep ik, “het Russische leger is op de vlucht. Jullie worden Oekraïne uitgejaagd.”

“Daar heb ik niks van gehoord,” zei Oleg. “Op het nieuws zeggen ze dat alles goed gaat. Maar ik kijk eigenlijk nauwelijks meer tv. Op die talkshows schreeuwen ze alleen maar. Ik ben lekker gaan vissen deze week. Ze zoeken het maar uit.”

Zoon Tom, die nog in Moskou is, herkent dit beeld. “Je hebt een fanatieke groep van Russen die voor of tegen de oorlog zijn, maar de meesten hebben zich ervan afgekeerd. Ik zie het ook op mijn werk. Dat zijn vooral jonge mensen. Zelfs zij hebben vaak geen idee wat er speelt. Het is echt surreëel.”

Oleg – en miljoenen Russen met hem – mogen dan hun ogen sluiten voor de verschrikkingen op het slagveld, de harde werkelijkheid is dat de oorlog steeds dichterbij komt.

Sinds het offensief is van Poetin nog niets gehoord, maar hij zal iets moeten doen om een totale nederlaag af te wenden. Zijn beste troepen, zo’n twintigduizend, zijn ingesloten bij Cherson en kunnen nauwelijks nog bevoorraad worden. Als die in de pan worden gehakt – of waarschijnlijker – zich overgeven, dan is er vrijwel niets over van het zo machtig geachte Russische leger.

Hardliners op Telegram schreeuwen om algehele mobilisatie. Alleen zo kunnen de tekorten aan mankracht worden aangevuld. Dan wordt Olegs zoon, die net zijn dienstplicht heeft vervuld, opgeroepen. En dat is werkelijk het allerlaatste wat Oleg wil. “Het is daar een grote corrupte bende. Ik moest zelf laarzen en een dikke jas voor hem kopen, want de kleding van het leger viel zo uit elkaar.”

Of mobilisatie helpt, is de vraag. Bij de jaarlijkse oproep voor de dienstplicht kwam dit voorjaar slechts 30 procent van de rekruten opdagen. De rest was onvindbaar. Met een mobilisatie zal het niet anders gaan. Russen mogen in peilingen aangeven dat ze achter Poetin staan, maar als het op vechten aankomt maken ze een heel andere keuze.

“Russen hebben geen enkele aandrang om op Oekraïners te schieten,” analyseert de bekende Russische journalist Leonid Bersjidski. “Poetin heeft gefaald om Russen ervan te overtuigen dat Oekraïners fascisten zijn. Hij is een mislukte Hitler.”

Een mislukte Hitler met kernwapens is geen fijn beeld.

“Rusland heeft alleen nog superioriteit in brute vuurkracht,” zegt Vladimir Pastoechov van University College Londen. Hij voorspelt dat het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne dramatisch zal toenemen. Op Russische talkshows roepen ‘analytici’ op Oekraïne volledig plat te bombarderen. Het is de enige manier om snel wraak te nemen. Dat het hier oorlogsmisdaden betreft, is allang geen issue meer voor de Russen.

De Oekraïense politicoloog Viktor Nebezjenko hoopt op een mogelijk verbond tussen ontevreden oligarchen en generaals om Poetin uit te rangeren. “Er ontstaat een unieke situatie. Oligarchen kunnen geen kant op. In Rusland stort de economie in elkaar, en daarmee verdwijnt hun vermogen. Door sancties kunnen ze niet naar het Westen. In het leger wisselt Poetin generaals als onderbroeken. De commandant van het Westerse district hield het twee weken vol, diens voorganger drie weken. Alleen Poetins vriend en minister van Defensie Sjojgoe blijft zitten. Dat zet veel kwaad bloed.”

Hoe zo’n coup tegen Poetin eruit moet zien blijft alleen onduidelijk. Vooralsnog is zijn presidentiële garde volledig loyaal.

Oud-commandant van het Amerikaanse leger in Europa Ben Hodges schetst een nog dramatischer beeld. “De oorlog luidt niet alleen het einde van Poetin in, maar van de hele Russische Federatie. Zoals de Sovjet-Unie in 1992 in elkaar stortte, zal dat nu met Rusland gebeuren.”

“Rusland is onmetelijk groot en telt meer dan 120 etnische groepen en volkeren. Juist de verarmde deelrepublieken leveren alle soldaten die als kanonnenvoer aan het front dienen. Daar vallen ook de hardste economische klappen. En daar zal de roep om afscheiding het luidst klinken.”

Poetin is sinds afgelopen week volledig de regie kwijt. Vrede sluiten – met bijbehorend gezichtsverlies – is de enige echte optie om de totale ondergang te voorkomen. Maar rationele besluiten heeft Poetin sinds februari niet meer genomen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.