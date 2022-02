Denkt niemand meer aan onze ouderen en kwetsbaren?

We zijn klaar met het virus en het virus is klaar met ons. Tijdens de laatste persconferentie moet Ernst Kuipers zoiets hebben gedacht. De minister kondigde – breed lachend – de ene na de andere versoepeling aan: geen absoluut thuiswerkadvies, ruimere openingstijden voor cultuur en horeca en per 25 februari heropening van het nachtleven, afschaffing van de 1,5 meter en exit mondkapjesplicht.

Door de dunne muren van mijn huis heen hoorde ik mijn (studerende) buren juichen. Ook ik was blij. Ik kan niet wachten om naar het theater te gaan en na de voorstelling tot laat te blijven hangen met een wijntje. Livevergaderingen lijken me bovendien een verademing vergeleken met Zoom en Teams – hoewel het ook wel weer jammer is dat je straks niet meer stiekem in je joggingbroek kunt vergaderen.

Toch juichte ik niet. Ik vrees namelijk dat we in ons enthousiasme een belangrijke groep vergeten: de ouderen en kwetsbaren. In Nederland wonen 3,5 miljoen mensen van 65 jaar en ouder. Dat is bijna 20 procent van de gehele bevolking. Daarnaast zijn er genoeg mensen met een chronische aandoening die net zozeer tot de risicocategorie behoren. Voor hen kan het coronavirus nog altijd fatale gevolgen hebben.

Na de persconferentie belde ik mijn moeder. Zij wordt dit jaar 71 en is gedurende de hele pandemie voorzichtig geweest. Ze klonk verdrietig: “Ik voel me voor de leeuwen gegooid,” zei ze. “Als ‘oudere’ ben je nu helemaal op jezelf aangewezen. Je hebt het gevoel dat de rest van de maatschappij denkt: die oudjes moeten zichzelf maar beschermen, dat is ons probleem niet.”

Als mijn moeder verdrietig is breekt dat mijn hart. Ik wil haar dan troosten. Dit keer wist ik alleen niet goed hoe. Eén blik op de website van het RIVM bewees haar gelijk. Op die site staat dat ‘mensen vanaf 70 of met een kwetsbare gezondheid’ wél 1,5 meter afstand moeten blijven houden, maximaal vier gasten per dag mogen ontvangen, beter niet naar drukke evenementen kunnen gaan, boodschappen moeten doen op rustige tijden en het openbaar vervoer zo veel mogelijk moeten mijden.

We stemmen er als samenleving dus stilzwijgend mee in dat een grote groep landgenoten met verregaande beperkingen moet blijven leven, terwijl wij onze vrijheid vieren – te beginnen met carnaval. Bij eerdere versoepelingen kwamen er felle discussies over economische belangen versus de veiligheid van ouderen. Sommigen vonden toen al dat ouderen zichzelf moesten isoleren voor het ‘grotere goed’. Daar kwam veel kritiek op.

Nu is er geen enkele discussie.

Ik begrijp dat de samenleving niet voor eeuwig gesloten kan blijven en dat is ook helemaal niet wenselijk. Ik hoop alleen dat we onze ouderen en kwetsbaren niet volledig vergeten. Laten we een beetje opletten met al die versoepelingen. En vooral extra lief zijn voor deze groep.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.